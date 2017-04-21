AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 Nisan halk oylamasını tanımıyoruz' diyenler, muhalefet partileri başta olmak üzere, 'biz bunu tanımıyoruz' diyenler, milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkı ve haddine sahip değiller." dedi.



Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.



Çok zorlu bir seçim kampanyasıyla yaklaşık 100 yıllık bir hükümet sisteminin değişimi için çaba ve gayret gösterdiklerini kaydeden Çalık, Malatya'ya ve tüm vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.



Milletin demokrasiden yana oy kulladığını ve Türkiye'yi taçlandırdığını belirten Çalık, "Yüzde 51,3 evet oy veren vatandaşlarımız ne kadar kıymetliyse, yüzde 48.7 hayır veren vatandaşlarımız da aynı ölçüde kıymetli ve değerlidir." dedi.



Türkiye'nin geleceği için yapılan çok önemli bir oylamayı geride bıraktıklarını anlatan Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"16 Nisan tarihi, Türkiye'nin bir kırılma noktasıydı. Bu kırılma noktasında da evetle taçlanması, parlamenter sisteme son verilmesi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeni bir Türkiye için merhaba denilmesi bizim için çok önemliydi. Avrupa'da bazı ülkeler, dünyanın egemen güçleri hayır çıkmasını çok büyük arzuyla istediler ve evet çıkmasını engellemek için ellerinden gelen tüm gayreti sarfettiler. Terör örgütleri, çok ciddi manada yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına devam etti. Ama buna rağmen milletimizin feraseti, yüzde 51,3 ile evet diye tecelli etti. Ne kadar hayır için mücadele eden cephe varsa da sonunda milletimizin feraseti egemen oldu."



Yeni Türkiye'de kesintisiz istikrarın ve icraatların olacağı bir atmosfer yaşanacağını vurgulayan Çalık, sandıktaki bütün oyların kendileri için çok önem arz ettiğini belirtti.



"Milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkı ve haddine sahip değiller"



Öznur Çalık, "16 Nisan halk oylamasını tanımıyoruz' diyenler, muhalefet partileri başta olmak üzere, 'biz bunu tanımıyoruz' diyenler, milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkı ve haddine sahip değiller. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin söylemiş olduğu cümleler, milleti tanımadıklarını göstermektedir. Milleti tanımazsanız, millet de sizi bir sonraki seçimlerde tanımayacaktır ve gereğini yerine getirecektir." diye konuştu.