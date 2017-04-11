AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Maalesef bir algı operasyonu yaparak, 'Cumhuriyet rejimiyle problemi olduğunu' söyleyen kişiler ya da 'rejim değişikliğine gidiliyor' diye algı operasyonuna Türkiye'yi maruz bırakanlar, aslında rejimin değişmediğini çok net biliyorlar." ifadelerini kullandı.



AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile partilerinin okul sorumlularıyla bir araya geldi.



Çalık, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir viraj olduğunu belirtti.



Sandığın çok önemli olduğunu aktaran Çalık, "Sandık bizim namusumuzdur. Siz bir sandığın değil, binanın sorumlususunuz. Bu emanet, milletin size emanetidir." değerlendirmesinde bulundu.



Çalık, Kale ilçesi ziyaretinde ise partiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Çalık, burada yaptığı konuşmada, "Hayır' diyenler başla göz üstüne, 'hayır' diyorlarsa saygımız sonsuz. Ama öyle hayırcılar var ki terör örgütlerinin içerisi tamamen hayırcılarla dolu. PKK, DEAŞ, FETÖ, PYD, YPG 'hayır' diyor. Bu hayırların karşısında Kale dimdik duruyor ve 16 Nisan'da sandıkları 'evet'le dolduruyor." ifadelerini kullandı.



İlçe ziyareti dönüşü polis memurlarına tatlı ikram ederek, haftalarını kutlayan Çalık, daha sonra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret etti, İnönü Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.



Çalık, Malatya Türk Ocaklarını ziyaretinde ise rejimle problemlerinin olmadığını hükümet sistemiyle ilgili problemlerinin bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu an mevcut devletin sistemi Cumhuriyettir. Mevcut getirmek istediğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin asla devletin sistemiyle hiçbir alakası ve problemi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının birinci maddesi, Türkiye Devleti'nin rejimini Cumhuriyet olarak belirlemiştir. Devletin sistemi Cumhuriyettir ve anayasanın ilk dört maddesine de hiçbir şekilde dokunulmamış, değiştirilmemiştir. Maalesef bir algı operasyonu yaparak, 'Cumhuriyet rejimiyle problemi olduğunu' söyleyen kişiler ya da 'rejim değişikliğine gidiliyor' diye algı operasyonuna Türkiye'yi maruz bırakanlar, aslında rejimin değişmediğini çok net biliyorlar."



Çalık, daha sonra Malatya Ticaret Borsası ve Tüm İşçi Emeklileri Derneğini de ziyaret etti.