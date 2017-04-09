AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türk polisinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde asker üniforması giymiş hainlere karşı, devletin istiklali, milletin istikbali için, düşmana karşı göstermiş olduğu mücadele takdire şayandır" dedi.



AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polis Haftası münasebetiyle açıklama yayımladı. Açıklamasında, Türk Polis Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana vazifesini fedakarca, cefakarca yerine getirdiğini, toplumun itimadını, takdirini kazandığını belirten Çalık, Türk Polisi'nin, kanunlardan ve milletimizden aldığı güçle, gece gündüz demeden ülkenin güvenliği ve refahı için canını hiçe sayarak ulvi görevler üstlendiğine ve üstlenmeye de devam etmekte olduğuna dikkat çekti.



"1845 yılından bugüne dek, kendini sürekli revize eden; toplumun, değişen dengelerin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve kendini geliştiren Polis Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin en köklü temel kurumlarından birini teşkil etmektedir" diyen Çalık, açıklamasında şunları kaydetti:



"Vatanımızın istikbali açısından önem arz eden refah ve sükünetin demokratik normlar içerisinde ifa edilmesi, özgürlüklerin sürdürülmesini temin ettirmek polisimizin başlıca görevidir. Polis; güven demek, cesaret demek, huzurun teminatı, kamu düzeninin koruyucusu, kollayıcısı demektir. Türk polisinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde asker üniforması giymiş hainlere karşı, devletin istiklali, milletin istikbali için, düşmana karşı göstermiş olduğu mücadele takdire şayandır. O gece kahraman polisimizin FETÖ'nün 1 dolarlık hainlerine karşı gösterdiği direniş, ülkemizi uçsuz bucaksız bir uçurumun kenarından almıştır. Şüphesiz bunu, kahraman polisimize ve aziz milletimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerimle, her türlü tehlike karşısında milletine siper olan Emniyet Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü ve polis haftasını kutluyor, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, vazife başındaki tüm memurlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyor, Onları Allah'a emanet ediyorum." - ANKARA