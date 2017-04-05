AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Recep Tayyip Erdoğan sadece bu milletin sesi ve nefesi değil, dünya üzerindeki bütün mazlumların sesi, nefesi olduğu için onun sesini kesmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da hain darbe girişimde onun için nefesini, sesini kesmeye çalıştılar ama Allah onlara müsaade etmedi" dedi.



Niğde AK Parti İl Teşkilatınca düzenlenen vefa yemeği programına katılan Ataş, AK Partide siyaset yapmanın bir ayrıcalık olduğunu ve herkese nasip olmayacağını söyledi.



AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin her alanda büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu anımsatan Ataş, "2002 yılı öncesinde Türkiye piyade tüfeğini yapamayan dışa bağımlı bir ülkeydi. Bugün hamdolsun piyade tüfeğini yapıp yurt dışına ihraç eden, kendi tankını, denizaltı, uydularını uzaya gönderen, füzelerini, insansız hava aracını, helikopterini yapan bir Türkiye var. Biz dışa bağımlıyken sürekli ekolojik olarak sürekli kontrol edilen bir Türkiye vardı. Şimdi hamdolsun bağımlılıktan kurtulduk, bağımsız bir Türkiye var." diye konuştu.



Kendi ayakları üzerinde duran ve dünya çapındaki projeleri hayata geçiren bir Türkiye olduğunu dile getiren Ataş, şunları kaydetti:



"Recep Tayyip Erdoğan sadece bu milletin sesi ve nefesi değil, dünya üzerindeki bütün mazlumların sesi, nefesi olduğu için onun sesini kesmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da hain darbe girişimde onun için nefesini, sesini kesmeye çalıştılar ama Allah onlara müsaade etmedi. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin başkanlığında bu ülkede yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir yönetim sistemini Türkiye'de ikame etmeye çalışıyoruz. Niye ikame etmeye çalışıyoruz, 1994 yılında bu ülkede cumhuriyetten bu yana 65 hükümet kuruldu. Bu hükümetlerden 34 tanesinin ömrü bir yıldan az, 13 tanesinin ömrü ise 1 yıl ve 2 yıl arasında değişiyor. Yani 65 hükümetin 47 tanesinin ömrü 2 yıldan az."



Türkiye'de hizmet eden ismi hayırla yad edilen liderlerin olduğu gibi lanetle de yad edilen liderin ve siyasilerin olduğuna işaret eden Ataş, "AK Partiyi sandıkta yenemeyenler demokratik olmayan eski Türkiye'deki alışkanlıkları da hep denemek suretiyle AK Partiye karşı bir sürü komplolar kurdu. AK Parti bu ülkeye hizmetten başka ne iş yapmıştı ki siz onun önünü kesmeye çalıştınız. Neden engel olmak istiyorsunuz. Bir tek dertleri vardı kalkınmış, gelişmiş Türkiye istemiyorlar. İşte böyle bir dönemde böyle bir süreçte, Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni bir yönetim sistemini gelecekle ilgili inşa etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.



CHP'lilerin referandum için yaptığı 'hayır' kampanyasına da değinen Mustafa Ataş, şöyle devam etti:



"Hep iftiralarla yalanlarla 'hayır'larla kampanya yürütmeye çalışıyorlar. Onun için ben diyorum ki CHP'nin ismini değiştirip Cumhuriyet Hayır Partisi yapsınlar, daha güzel yakışır. Çünkü hizmete 'hayır' demiş, Türkiye'nin kalkınması gelişmesiyle ilgili her türlü çalışmaya yasal düzenlemeye 'hayır' demiş. Türkiye'nin önüne engel olmuş halk partisi var. İsmi halk partisi de halkla ilişkisi yok. Bugüne kadar halkı hep ötekileştirmiş, halkı ötelemiş bir halk partisi."



Toplantıya, AK Parti Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir ve 2002 yılından bugüne kadar teşkilatta görev yapan partililer katıldı.