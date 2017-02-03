AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "Fatih Projesi kapsamında bilgisayar teknolojisinin en iyi kullanıldığı akıllı tahtalarımızın, internetlerimizin bütün okullara yaygınlığı bugün Türkiye'nin dünyaya entegrasyonunun dünyaya güzel bir görüntüsünü oluşturuyor." dedi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünün, bünyesindeki 20 bilgisayar köy okullarına gönderilmek üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne törenle hibe edildi. SGK il binasında gerçekleşen törene katılan Aktay, burada yaptığı konuşmada, SGK İl Müdürlüğünün yaptığı hayırlı faaliyetleri yürekten desteklediğini belirtti.



15 sene önce SGK'nın ne durumda olduğunu hatırladıklarını ifade eden Aktay, "Hatırlamak istemediğimiz, gri bir görüntüyle hatırladığımız acı sahnelerdi. Bir ülke en fazla nasıl kötü yönetilir veya yönetilemez onun sahnelerinin en fazla sergilendiği yer SGK ve ona bağlı kurumlardı. Bugün bütün sağlık, sosyal sigorta kurumlarımızın geldiği nokta Türkiye'nin 15 yıl içerisinde yaşamış olduğu devrimin en iyi sahneleneceği platformlardan bir tanesidir." diye konuştu.



Bilgisayarların köylere verilme merasimini izlemenin kendisini duygulandırdığını aktaran Aktay, şunları söyledi:



"Fatih Projesi kapsamında bilgisayar teknolojisinin en iyi kullanıldığı akıllı tahtalarımızın, internetlerimizin bütün okullara yaygınlığı bugün Türkiye'nin dünyaya entegrasyonunun dünyaya güzel bir görüntüsünü oluşturuyor. Türkiye daha çok gelişecek, daha kalkınma yolundadır. Dünyanın birçok alanında iftiharla söyleyebiliriz ki çağdaş uygarlık seviyesinin birçok alanda yakaladık, geçiyoruz, geçtik bile. Şu anda insani, sosyal yardım ve sağlık politikaları noktasında Avrupa'nın birçok ileri ülkelerinden bile daha iyi durumda olduğumuzu gururla söyleyebiliyoruz. Bazı ülkelerde sağlık durumunun ne durumda olduğunu gözden geçirdiğimiz zaman bile Türkiye'nin onların karşısında eskiden olduğu gibi iki büklüm kompleksli bir ülke olmaktan çok daha ileriye gittiğini söyleyebiliyoruz. Avrupa ülkelerinde yaşayan birçok vatandaşımız şu anda sağlık hizmetlerini almak için Türkiye'ye gelmeyi tercih etmektedir."



Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz da köy okulların akıllı tahtalarla donatıldığını ve beklentilerinin kısa vadede tüm öğrencileri tablete kavuşturmak olduğunu kaydetti.



Bu çağda bilgisayar kullanmadan hayatın zor olduğunu vurgulayan Tutulmaz, "Güncel ve mesleki ilişkilerimizde bilgisayarı okuyan konumda olmamız gerekiyor. O programları yazan konumda olabilirsek çok daha iyi olacaktır." dedi.