AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Hem büyümüş olan hem de büyüme istidadı olan Türkiye'yi daha iyi taşıyacak, sağlam, geniş, ferah bir binaya taşınmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize bunu getirecektir, daha kalıcı bir istikrar getirecektir." dedi.



"Sakarya'dan Siirt'e Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve partililerle Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Aktay, burada yaptığı konuşmada, yoğun geçen iki haftanın akabinde milletvekillerinin özverili çalışmalarıyla Türkiye'nin en kapsamlı anayasa değişikliklerinden birinin gerçekleştirildiğini söyledi.



Bu değişikliğin hayırlar getirmesini dileyen Aktay, şöyle devam etti:



"Bu süreç, Türkiye'nin yıllardır gündeminde olan bir tartışmanın geldiği noktayı ifade ediyor. Bundan önce başkanlık sistemini rahmetli Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan gündeme getirmişti. Yönetim sistemdeki bu ayrışmanın, bölünmüşlüğün Türkiye'ye zaman kaybettiriyor olduğunu, ciddi anlamda verimlilik kaybına yol açıyor olduğunu her seferinde her biri kendi zamanında söylemişti, gündeme getirmişti ancak hiçbirisine böyle bir kapsamlı değişikliğe girişmek bile nasip olmadı."



Aktay, yürütmenin kendi içinde bölünmüş olmasının bir ülkede zaman, verimlilik ve enerji kaybına yol açtığını ifade ederek "Ülke çift başlılık gibi bir handikapla karşı karşıya kalıyor ve bu çift başlılık ülkenin yönetimini ciddi anlamda zaman zaman krizlere de götürebiliyor." dedi.



Muhalefetin "Bu sistem bizi bugüne kadar taşıdı, bundan sonra neden taşımasın, ne eksiğini görüyorsunuz da buradan taşınıyorsunuz"u söylemeye çalıştığını aktaran Aktay, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Türkiye, büyüyor, gelişiyor. Türkiye'nin iddiaları da gelişiyor. Türkiye 2023 hedeflerinden vazgeçmiş değil. 2023'te Türkiye halen ilk 10 sıralamasına girme konusunda iddialı. Böyle bir iddia taşıyan bir ülkeyi bugünkü parlamenter sistem taşıyamaz. Hele hele daha büyüyen bir ülke riskeleri de daha fazla olan bir ülke haline geliyor ve bu riskleri azaltmanın yolu yürütmeyi birleştirmekten, istikrarsızlık ihtimallerini azaltmaktan geçiyor. Hem büyümüş olan hem de büyüme istidadı olan Türkiye'yi daha iyi taşıyacak, sağlam, geniş, ferah bir binaya taşınmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize bunu getirecektir, daha kalıcı bir istikrar getirecektir. Birçok insanın ifade ettiği endişelerin aksine kuvvetler ayrılığı ilkesini çok çok daha güçlü bir biçimde gerçekleştirecektir. Bizi caydırmak için veya kafası karışık olanların daha da kafalarını karıştırmak için uydurdukları şeylerden bir tanesi ve ne yazık ki dışarıda hep bunu anlatıyorlar, kişiselleştiriyorlar olayı. Sanki sadece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak için yapılmış bir şey."



Aktay, referandum sürecinin yorucu olacağını ve sahada yer alacaklarını kaydetti.