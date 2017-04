AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Siirt'te, 6-7 Ekim olaylarında terör örgütü PKK yandaşlarının saldırıları sonucu yakılan Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile öğretmenevinde hizmet veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet vereceği aynı binanın temel atma törenine katıldı.



Aktay, Bahçelievler Mahallesi'nde, terör yandaşlarının saldırılarında yakılan HEM ve bir binası olmadığı için öğretmenevinde hizmet veren İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet vereceği bina için yapılacak binanın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 6-7 Ekim olaylarının unutmak istedikleri acı günler olduğunu söyledi.



Olaylar sırasında çocuk yaştayken kitap okumayı öğrendiği, kitap okuma alışkanlığı edindiği ve her gün saatlerini geçirdiği kütüphanelerin yakıldığını anımsatan Aktay, o kütüphanenin çocuklara yaktırıldığa işaret etti.



Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını belirten Aktay, şöyle devam etti:



"Çocuk bayramı dolayısıyla pişkin pişkin bazı HDP'li milletvekillerinin çocukların geleceği için nasıl edebiyat parçaladıklarını gördük. Oysa hali hazırda örgütün saflarında çocuk yaşta bir sürü insan var. Bir sürü çocuk var. 12-13 yaşlarındaki çocukları dağa, silah altına alıyorlar. Aynı yaştaki çocukların eline taş ve molotof kokteyli verip kütüphane yaktırdılar."



Aktay, çocukların kütüphaneye okumak için gitmelerini orayı yakmak için gitmemeleri istedi.



Aktay, "Bütün tertibatı bunun için almamız lazım. Eğitim hayatımızı, şehir hayatımızı bu çerçevede düzenlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün 3 sene önce yapılmış o vahşi kitap katliamından sonra Halk Eğitim Merkezi katliamından sonra böyle bir tesisin açılmış olması gerçekten mutluluk verici. Darısı inşallah kütüphanenin de temelinin bu şekilde atılacak olması." ifadesini kullandı.



İl Halk Kütüphanesinin şu anda geçici bir yerde hizmet verdiğine değinen Aktay, yeni bir kütüphane yapmak için ellerinden gelini yaptıklarını kaydetti.



Vali Mustafa Tutulmaz da son yıllarda kamu kurumu hizmet binalarının yenilemeye çalıştıklarını belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok olumsuz şartlarda hizmet vermekteydi. Halk Eğitim Müdürlüğümüz de 6-7 Ekim olayları döneminde yanmıştı. Uzun bir çabadan sonra bunları yapılabilir aşamaya getirdik. İnşallah bu hizmetle ilimizin eğitim alanında önemli bir açığı giderilmiş olur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay ise yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün temelini attıkları aynı binada hizmet vereceklerini belirtti.



Daha sonra Şirvan ilçesine giden Aktay, Kültür Merkezi Konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi.



Aktay, ırkından, dilinden ve kavminden hiç kimseye ayrım yapılmayacağını ilan ettiklerini ve bunu uyguladıklarını dile getirdi.



"Kürt kimliğinin ifade edilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırdık, isteyen rahatlıkla ben Kürt'üm diyebilir, diyorlar da artık." diyen Aktay, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bizim zamanımızda biz Kürt sorununu bitirdik ama bir tek sorunumuz kalmıştı. Bizden önce yapılan zulümleri belki de bahane göstererek bazıları dağa çıkmıştı, o dağdakiler de bizim çocuklarımızdır, biz onlara merhamet edelim. Çünkü devletin biraz eli serttir ama aynı zamanda bir merhamet ayağının da olması lazım. Biz önce 'şefkat ve merhamet kısmını kullanalım' dedik. Dedik ki dağa çıkmış olanlar da belki de zulümden dolayı, geçmişte yapılan haksızlıktan dolayı çıkmışlarsa onlara diyelim ki bakın, memleketinizde işler normale döndü, artık Kürtlerle ilgili bir sorun yok, Kürt kimliği ile ilgili sorun yok, ana dilde eğitim var, Kürtçe üzerinde yasaklar kalktı. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de devletidir. Yani Türkiye'de artık Kürtlerin de bir devleti var. Dolayısıyla bu devleti kendi devletiniz görün. Çünkü bu devlet sizi kendi vatandaşı, kardeşi, canından can ve canından kan olarak görüyor."



Çözüm sürecini PKK terör örgütünün baltaladığını belirten Aktay, şunları kaydetti:



"Biz ümmet, millet birliği içerisinde tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak derken bunu kastediyoruz. Ayrım yok aramızda ve bunu da ispatladık. Demek ki memleketinizde, evlerinizde, şehirlerinizde, köylerinizde işler normale dönmüştür, evinize dönün, silahı bırakın evinize dönün dedik. Söz vermişlerdi silahı bırakacaklardı, o silahı bırakmak yerine tuttular daha çok insan silahlandırdılar. Önce binlerce, on binlerce çocuğun eline verdiğin molotof kokteyllileriyle, taşlarla yaptığın bu terörün hesabını bir ver bakalım. Dağa alıp götürdüğün kız, erkek çocukların 12,13,14 yaşındaki çocukların bir hesabını ver bakalım. Onlara nasıl bir gelecek hazırlıyorsun sen acaba? Onların geleceği için zerre kadar vicdan var mı sende? Onlara karşı zerre kadar bir duyarlılık, hassasiyet taşıyor musun? Onların önce hesabını vermen lazım. Dağa çıkanların da evlerine dönmesini, ölmesinler dedik ama bunlar böyle suistimal edince devletin yapacak başka bir şeyi kalmadı. Devlet bir yandan Kürt sorununu çözmüş ama terör sorunuyla sonuna kadar mücadele etme, azim ve kararlılığı içine girmiştir. Bundan sonra çözüm, mözüm budur. Bizim çözüm şeklimiz bu artık. Silahını efendice bırakacaklar, gelecekler artık devletin şefkatli kollarına sığınacaklar, değilse ellerindeki silah düşünceye kadar onlarla savaşa devam."



Aktay, daha sonra Şirvan Kaymakamı Haktan Gökçekuyu'yu makamında ziyaret etti.



Ardından Tillo ilçesine geçen Aktay, burada partisinin ilçe başkanlığı ve esnafla bir araya geldi.