AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "Terör, insanları en zayıf anda yakalayarak, onların hayatına son vermekte, bu yolla da bir algı yaratmakta, bu algıyla da kendi mesajını ortaya koymaya çalışmaktadır." dedi.



Aktay, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda partililerle bir araya gelen Aktay, burada yaptığı açıklamada, Şırnak'taki terör saldırısına tepki göstererek, terörün kalleşçe yollarla işini icra etmeye çalıştığını belirtti.



"Terör örgütü Kürtlere zarardan başka bir şey vermedi"



Terörün Hakkari'de insanların iradesini teslim almaya çalıştığını anlatan Aktay, "Terör, insanları en zayıf anda yakalayarak onların hayatına son vermekte, bu yolla da bir algı yaratmakta, bu algıyla da kendi mesajını ortaya koymaya çalışmaktadır. Terör, bu bölgenin insanına en ufak çare, bir çözüm, bir umut vermiyor. Hepimiz bu bölgenin çocuklarıyız. Terör örgütünün, Kürtleri özgürleştirmek bir yana, yaptığı her eylemle Kürtleri daha fazla esaret zinciri içerisine sokmaktan başka yaptığı bir şey yok. Terör örgütünün ve ona müzahir olan siyasi uzantıları bu bölge insanına zarardan başka bir şey vermedi. Bu nasıl bir özgürleştirmedir? Eğer bugün Kürt'üm diyebiliyorsak, sizin sayenizde değil, size rağmendir." diye konuştu.



"Kürtçe'ye en büyük hizmeti devlet yapıyor"



Aktay, bir süre öncesine kadar Kürtlerin inkar edildiği, Kürtçe diye bir dilin varlığının bile kabul edilmediği bir ülkede yaşadıklarını anımsattı.



Bugün en güzel Kürtçe'nin devlet televizyonunda konuşulduğunu vurgulayan Aktay, şöyle devam etti:



"Bugün Kürtçe'ye en büyük hizmeti yapan devletin kendisidir. AK Parti devlet ve millet kaynaşmasını sağladı. Geçmişte bu ülkeyi yönetenlerin cahillik yaptığını düşünüyoruz. Bugün hiç kimse 'Türkiye'de herhangi bir gruba, herhangi bir ırka, herhangi bir kültüre zulüm yapılıyor, baskı yapılıyor' diyemez. Ölen insanlar bizi sevindirmiyor. Devlete silah kaldırana karşı da yapacak başka bir şey yok."



Aktay, dış güçlerin farklı terör örgütlerini kullanarak, güçlü bir Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını belirterek, buna izin vermeyeceklerini, ülkeyi daha ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydetti.



Kürt sorununu çözdüklerini anlatan Aktay, "Kürt meselesi için gereken ne ise yaptık. Bize diyorlar ki 'çözdü diyemezsin, hala Kürt sorunu var.' Hani nerede sorun, göster bana? Anadilde eğitim için toplumdan bir talep varsa onun da icabına bakarız. Ama kandırmayın. Şu anda senin elinde silah tutmanın sebebi, bir terör örgütü olarak örgütlenmenin sebebi bu değildir." ifadelerini kullandı.



Aktay, toplantının ardından Yüksekova Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Heyeti (YÜSİH) üyeleriyle görüştü.