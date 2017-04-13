AK Parti Genel Başkan Yardımcı Eker, Incelemelerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin, "Pazar günü yapılacak referandum için insanları korkutmak için bunu yaptılar ama Allah'ın izniyle millet onlara gerekli cevabı verecek." dedi.



Bazı temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Eker, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar ve bazı partililerle, önceki gün PKK'lı teröristlerce Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana yönelik yaptığı bombalı saldırıda şehit olan sivil personel Yunus Elaltunterin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Bağlar ilçesindeki taziye evinde şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileten Eker, burada yaptığı açıklamada, şehit Elaltunterin'i tanıdığını ifade ederek, Allah'ın milleti terör örgütünün saldırılarından kurumasını diledi.



"(Terör saldırısı) Pazar günü yapılacak referandum için insanları korkutmak için bunu yaptılar ama Allah'ın izniyle millet onlara gerekli cevabı verecek" diyen Eker, şöyle konuştu:



"Şehitlerimiz için içimiz yanıyor. Onlara karşı sesimizi yükseltip mücadelemizi sürdüreceğiz ki başka Yunuslar şehit olmasın. Başka kardeşlerimiz şehit olmasın. Bunlar imkanı buldukları takdirde, bize ölümden başka bir şey vermiyorlar. Hemşehrilerimize ölüm ve yıkımdan başka bir şey verdikleri yok. Allah tüm milleti onların şerrinden korusun."



PKK ve DEAŞ'ın aynı yerden beslendiğini işaret eden Eker, şunları kaydetti:



"Hayatları aynı, aynı yerlerden güç alıyorlar. Aynı istihbarat örgütleri, aynı uluslararası güçler onlara bomba ve silah temin ediyor. Allah şehitlerimizin şefaatinden bizi mahrum etmesin, şehitlerimize bizleri layık kılsın. Allah bu terör örgütüne, PKK'ya ve onun gibi diğer örgütlere bu hain ve canice ve alçakça saldırılara, tuzaklara, bombalamalara fırsat vermesin."



Başbakan Binali Yıldırım şehidin babasıyla görüştü



Eker, daha sonra beraberindekilerle Merkez Kayapınar ilçesindeki Bediüzzaman Cami Taziye Evi'nde sivil memur Cengiz Tekin'nin ailesini ziyaret etti.



Telefonla Başbakan Binali Yıldırım'la görüştükten sonra, telefonu şehit Cengiz Tekin'in babası Musa Tekin'e verdi. Başbakan Yıldırım, şehit babasına baş sağılığı dileklerini iletti.



Musa Tekin, "Başbakanımız başsağlığı diledi acımızı paylaştı. Derdimize ortak oldu. Ciğerimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.



Taziye ziyaretlerinin ardından Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesine geçen Eker, burada kurulan aliminyum ve bazı iplik fabrikalarını inceledi.



Eker, burada fabrika yetkililerinden bilgi aldı.