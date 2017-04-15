AK Parti Genel Başkan Yardımcı Eker

- Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingten detaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ın açıklamaları İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Eker

- Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingten detaylar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ın açıklamaları İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Betül, Istanbul, İstanbul, AK Parti, Ak Parti, Politika, Esenyurt, Akparti
6