AK Parti Genel Başkan Yardımcı Eker
- Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingten detaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ın açıklamaları İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.
- Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingten detaylar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ın açıklamaları İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.