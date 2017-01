AK Parti Gençlik Kollarından Kan Bağışı

AK Parti Gençlik Kollarınca Kızılay'a kan bağışına destek sağlandı.



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Genel Merkezinde kurulan Kızılay kan bağışı standında yaptığı açıklamada, kan stoklarının azalması nedeniyle kan bağışı çağrısında bulunan Kızılaya destek olmak adına "Kanımız feda olsun" sloganı ile ortak bir kampanya başlattıklarını bildirdi.



Kızılay ile yaptıkları görüşme sonrasında Türkiye genelinde gençlik teşkilatlarını bu kampanyaya yönlendirdiklerini belirten Ecertaş, şunları söyledi:



"İstedik ki 'Kanımız feda olsun' diye kampanyamızı tekrardan hayata geçirelim. Kızılay'la beraber diyoruz ki her damla kanımız için bir can... Türkiye'de bu noktada her şeye hazır olmamız lazım. Bu anlamda biz de arkadaşlarımızla beraber bu kampanyayı yapma kararı aldık. En son kan verdiğimden beri üç ay geçmişti. Arkadaşlarımızı teşvik edebilmek için biz de kan verdik. Bu anlamda Kızılay'ın stoğunda bir azalma var ise katkıda bulunmak için bu kampanyayı gerçekleştirdik."



AK Parti Gençlik Kollarınca, kampanya çerçevesinde bu hafta 100 bin ünite kan bağışında bulunulması hedefleniyor.