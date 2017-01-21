AK Parti Gençlik Kollarından Dayanışma Yemeği

AK Parti Lapseki Gençlik Kolları üyeleri dayanışma yemeğinde bir araya geldi.



Yemeğe, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti ilçe Başkanı Halil Özer, Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Serdar Kamaşık ve partililer katıldı.



Başkan Serdar Kamaşık, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik adına bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Kamaşık, bu sayede önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları da görüştüklerini anlattı.



Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da siyasetin kolay bir iş olmadığını ifade etti.



Siyasetin gönül işi olduğunu anımsatan Yılmaz, "Önümüzde bir referandum var. Bu sürece girdik diyebilirim. Mecliste görüşmeler bitti. Artık söz milletimizin millet ne derse doğrusunu söyler. Millet ne demişse başımızın üstünde yeri var. Karar milletin en doğrusunu millet bilir." diye konuştu.