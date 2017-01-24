AK Parti Gençlik Kolları'ndan Vali Kaban'a Ziyaret

AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları Başkanlığı yönetimi Vali Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti.



AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk; beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Zonguldak Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren İl Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, "Sayın Valimize bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Teşkilatımızın çalışmalarını Sayın Valimize aktardık. Kendisi de bizleri ilgiyle karşıladı. Fikir alışverişinde bulunduk. Sosyal projeleri aktardık. Sayın Valimizin Zonguldak adına yaptığı çalışmalar bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bizler de her zaman Zonguldak adına yapılacak olan çalışmalar da AK Gençlik olarak hazırız. Valimize bizleri kabulünden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK