AK Parti Gençlik Kolları'ndan Sokak Hayvanlarına Barınak

AK Parti Sivas Gençlik Kolları üyeleri tarafından sokak hayvanları için yaptırılan barınaklar parklara yerleştirildi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında barınacak yer bulamayan ve yiyeceksiz kalan sokak hayvanları için AK Parti Sivas Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığınca çalışma başlatıldı.



AK Parti Sivas Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığınca hazırlanan barınaklar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay ve beraberindekiler tarafından içerisine kedi ve köpek maması konularak, parklara yerleştirildi.