AK Parti Gençlik Kolları Il Başkanı Korkmaz- Kılıçdaroğlu'nun 'Evet' Çadırı Ziyareti

Korkmaz, evet çadırında düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep temasları kapsamında "evet çadırı"nı ziyareti haberleri ve ardından katıldığı bir televizyon programında "Vaktim olsaydı, onları hayır demeye ikna ederdim" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyaretinde gençlik kollarının "evet çadırı"na kısa bir süreliğine geldiğini ifade eden Korkmaz, "Her ne kadar görüntü vermek için birkaç dakikalığına gelse de medyada ziyaret olarak lanse edildi. Kendisi dün çıktığı bir televizyon programında 'biraz daha çadırda kalsaydım evet veren gençleri hayıra ikna ederdim' ifadelerini kullanmış. Bu şahıs, her zaman bir yalanla karşımıza çıkıyor." diye konuştu.



Korkmaz, o gün çadırda bulunan gençler olarak, bu açıklamadan rahatsızlık duyduklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:



"Çadıra gelen Kılıçdaroğlu'na 'içeri buyurmaz mısınız?' dediğimizde 'hayır' cevabını aldık. Çay ikram etmek istedik yine 'hayır' dedi. Oysa ne davetimiz ne de ikramımız, anayasa değişikliği paketlerinde yer almıyordu. Yeni maddeleri okumamış olması ihtimaline karşı 'evet' gazetemizi verelim dedik ona da 'hayır' dedi. Kılıçdaroğlu, çadırın girişinde bir kardeşimizin 'gençler milletvekili olmak istiyor, neden buna hayır diyorsunuz?' sorusuna o yine 'hayır' dedi. Daha sonra çadırdan ayrıldı. Neden ve neye 'hayır' dediğini bilmemesi, doğrusunu söylemek gerekirse üzücü ve utanç verici. Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum, her şeyden önce yalana 'hayır' desin. Bilmemek ayıp değildir. Gelmek isterse buyur ederiz, 5 dakikada bütün maddeleri anlatırız. Ondan sonra en azından neye hayır dediğini bilir. Bu şahsın yalanlarını ve gaflarını düzeltmekten bıktık ancak bu adam bıkmadı."