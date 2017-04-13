AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş: "Kimliksiz Siyasetin Eseri Olarak Karşımıza...

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "Dikkat edin CHP'nin, diğer partilerin özellikle HDP'nin kullandığı dokümanlarda herhangi bir logo yok, kimlik yok. Kimliksiz siyasetin eseri olarak karşımıza çıkıyorlar" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında il il gezen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Sakarya'ya geldi. Ecertaş Kent Meydanında bulunan 'Evet' standını gezmesinin ardından basın mensuplarına bir açıklama yaptı.



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş yaptığı açıklama, "AK Parti gençlik kolları olarak yaklaşık 50 gündür sahada çok aktif bir şekilde 'Evet'in anayasa değişikliği maddelerini güçlü Türkiye için neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bu anlamda bugün Sakarya'ya geldik. Sakarya AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir burada bizi karşıladı. Kendileri yaklaşık 180-190 bin tane gencin hepsine ulaştı. Bu tarafta dokunmadık genç bırakmadılar, ellerine sağlık diyorum. Bu anlamda 'Evet' gazetelerini buradaki gençlerimizi elinde görmek bizim için çok önemli. Ben burada bir noktaya değinmek istiyorum, biz 'Evet' broşürlerimizin üstünde AK Parti'nin simgesini bastırıyoruz, çünkü söylediğimiz sözlere güveniyoruz. Anlattıklarımıza güveniyoruz ve yalan söylemiyoruz. Dikkat ederseniz 'Hayır' propagandasının yapıldığı her yerde özellikle logolarda kesinlikle bir CHP ibaresi göremiyorsunuz. Çünkü rejim değişecek, diktatörlük gelecek diyor. Eğer ki söylediği dokümanın üstüne CHP yazarsa bunun bir hukuku sorumluluğu var. O yüzden dikkat edin CHP'nin, diğer partilerin özellikle HDP'nin kullandığı dokümanlarda herhangi bir logo yok, kimlik yok. Kimliksiz siyasetin eseri olarak karşımıza çıkıyorlar. AK Parti'nin çalıştığı her yerde, söylediği sözlerinin altında o bölgenin gençlerinin, o bölgenin AK Parti yöneticilerinin tamamen imzası var. Bu noktada söylediği söze güveniyor" dedi. - SAKARYA