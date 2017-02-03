AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, anayasa değişikliğiyle ilgili, "Bu ülkede 7 milyon insanın önündeki çok büyük bir yasak kalktı. 56 ülkede yasak olmayan, dünyanın gelişmiş tüm devletlerinde gayet serbest olan ama Türkiye'de olmayan, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimizin önünde yasak vardı, seçilme yasağı. AK Parti hükümeti daha önce 30'dan 25'e indirdiği seçilme yaşını bugün 18'e indirdi." dedi.



Ecertaş, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Osmanlı Devleti'nin 1699'daki Karlofça Antlaşması'ndan sonra toprak kaybetmeye başladığını anımsattı.



Batılı devletlerin o tarihten itibaren Osmanlı ve Türkiye üzerine operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Ecertaş, operasyonların çeşitli şekillerde yapıldığını dile getirdi.



Ecertaş, "Bu operasyon kimi zaman sanayi devriminin getirdiği araçlarla gerçekleşmiş, kimi zaman içeriden satın alınan hainlerle gerçekleştirilmiş. Son yıllarda da bizim en iyi şekilde müşahede ettiğimiz PKK, FETÖ, DEAŞ ve bir sürü terör örgütü eliyle yapılmaya çalışılan, bozulmaya çalışılan bir düzen var. Türkiye bu kadar büyük örgütlerin, operasyonların gündem değiştirilmeye çalışıldığı bir yer olmuş ancak özellikle 1982'de bir anayasa koymuşlar ki darbe yapmaya gerek yok." diye konuştu.



Anayasa değişikliğinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ecertaş, şöyle devam etti:



"Bu anayasa bu son 300 yılın en önemli anı olacak. Türkiye'yi bu saatten sonra ne koalisyon ile ne de bürokratik vesayetle kandırabilecekler. Halk kimi istiyorsa ona yetki verecek. Tüm gücü halka kitleyen bir sisteme gidiyoruz. Bundan sonra Türkiye'de halkı kucaklamayan kimse iktidar olamaz. Yüzde 17 oy ile kimse başbakan olamaz, yüzde 25 oy ile kimse iktidara gelemez, kimse yüzde 11 oy ile 11 tane bakanlık alamaz. Bunların hepsini geçmişte yaşadık. Biz gençlik olarak bunları iyi bileceğiz ve sahada en güzel şekilde anlatacağız."



"Çok büyük bir yasak kalktı"



Yeni anayasada seçilme yaşının 18'e indirileceğini hatırlatan Ecertaş, "Bu ülkede 7 milyon insanın önündeki çok büyük bir yasak kalktı. 56 ülkede yasak olmayan, dünyanın gelişmiş tüm devletlerinde gayet serbest olan ama Türkiye'de olmayan, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimizin önünde yasak vardı, seçilme yasağı. AK Parti hükümeti daha önce 30'dan 25'e indirdiği seçilme yaşını bugün 18'e indirdi. Bizlerin sahada bunu çok iyi anlatması lazım. Bu 7 milyon genç kardeşimizden bir tane bile 'Bizden de milletvekili olur mu canım' diyen duymadım. Muhalefet, özellikle bu noktada muhalefet ettiğinde, aslında 18-25 yaş arasındaki genç neslin kendilerini ne şekilde gördüğünü hesap bile etmiyor. Bırakın etmesin, biz edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ecertaş, yeni anayasanın Türkiye'deki bürokratik vesayeti bitireceğine dikkati çekerek, referandumda milletin güçlü bir "evet" oyuyla güçlü bir hükümet ve Türkiye'nin oluşturulmasına katkı yapacağını anlattı.



Türkiye üzerinde oyunlar oynandığının çok açık şekilde ortada olduğunu işaret eden Ecertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu, onun liderliğindeki Türkiye'ye yapılan operasyonların hiçbir zaman tutmayacağını söyledi.



AA'ya teşekkür



Anadolu Ajansına (AA) da teşekkür eden Ecertaş, "Allah razı olsun, AA olmasa dünyaya sesimizi duyurabileceğimiz çok sınırlı kaynaklarımız olurdu. AA müthiş bir görev görüyor. Özellikle Suriye'de ne olduğuna ilişkin tüm dünyayı aydınlatan Türkiye'nin ulusal ajansıydı. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir şey olduğunda bu noktada müthiş destek olan, basını objektif olarak aydınlatan yine Anadolu Ajansımızdır. Ben tüm AA çalışanlarını tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile çeşitli illerdeki gençlik kolları üyelerinin katıldığı toplantıda, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdulkerim Buğra Şimşek tarafından değiştirilecek anayasa maddeleriyle ilgili sunum yapıldı.