AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "AK Parti Gençlik Kolları olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir zulüm altında, mağdur olan tüm halkların yanındayız." dedi.



Ecertaş, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, 81 il teşkilatı tarafından toplanan ve içinde giysi, gıda ve çeşitli insani yardım malzemesi taşıyan tırın Suriye'ye uğurlanma etkinliğine katıldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Ecertaş, özellikle Fırat Kalkanı operasyonunda görüldüğü üzere Türkiye'nin bölgede DEAŞ'e karşı şimdiye kadar 5 yılda büyük devletlerin yapamadığı birçok şeyi başardığını ifade etti.



Gençlik kollarının her zaman mağdur Suriyelilerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Ecertaş, "AK Parti Gençlik Kolları olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir zulüm altında, mağdur olan tüm halkların yanındayız. Özellikle Esad rejimi zulmü altında ezilen bir halk var. Bu halklardan Suriye tarafında olanlar ve bizim buraya gelmiş olanlar var. Bunlara olan yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. AK Parti Gençlik Kollları'nda bu bir alışkanlık haline geldi. Bugün de inşallah 25'inci tırımız nasipse karşı tarafta İdlib'deki kardeşlerimize bu yardımı ulaştıracağız. Hedefimiz 100 tır." diye konuştu.



Ecertaş, Suriyelilere yönelik yardımlarda özellikle Türk Kızılayı ile iş birliği içinde ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın koordinasyonunda çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti.



Türkiye'nin Halep'ten özellikle sivillerin boşaltılma operasyonunu çok iyi organize ettiğini vurgulayan Ecertaş, en kısa zamanda dünyanın her yerinde ve özellikle Suriye'de bu iç savaşın bitmesini istediklerini söyledi.



Ecertaş, Türkiye'nin tüm teşkilatlarında yardım çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.