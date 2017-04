AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer Açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer katıldığı radyo programında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni anayasa tutumunu Beşiktaş'ın Çarşı grubuna benzettiğini söyledi.



Referandumda destek gezilerine devam eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, katıldığı radyo programında yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, İstanbul'da yapılan üçüncü havalimanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu değerlendirdi.



Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Uzer, "Güçlü siyasi iradenin, güçlü hükumetin bir olması elbette ülkenin dışa temsili noktasında önemlidir. Özellikle Türkiye'nin iç siyasetine müdahil edilerek, hatta hadlerini aşacak şekilde bir tavır ve davranış içerisine girdiler. Şimdi dünya bu coğrafyada güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Türkiye bugün dünyada bir rol model oldu. Bir İslam ve Müslüman ülkesi kendi demokrasi içerisinde güçleniyor. Son 15 yılda ülkemiz gerçekten çok önemli atılımlar yaptı. Ekonomi, siyasi ve askeri olarak bugün kendi silahlarımızın çoğunu üretir hale geldik. Belki zaman içerisinde silahlarına da ihtiyacımız kalmayacak. Yani coğrafyasında sözü dinlenen, hayranlık duyulan güçlü bir Türkiye'nin istenmediği görülüyor. Kim tarafından Batı tarafından, buna Avrupa'nın genelini dahil edebiliriz. Amerika, İran ve Rusya'yı dahil edebiliriz. Yani bu isimleri çoğaltmak mümkün. Bizim bu gelişimizde bunlar rahatsız oluyor. Çünkü siz geliştikçe bunların vesayetinin altından kalkıyorsunuz. Vesayetin dışına çıkıyorsunuz. Hür bir ülke gibi kararlarla büyüyorsunuz. Şuraya şunu yapmazsanız benim ordum girer diyorsunuz. Bu sefer sizi hesap etmek zorunda kalıyoruz. Birde işin ekonomik boyutu batı her şeyi materyalist her şeyi maddiyata bağladılar. Bunların dinleri imanları haysiyetleri şerefleri her şeyi paradır. Bakın para olarak bir menfaati olsun ne kadar hakaret ederseniz edin hiç yüzü kızarmaz. Ama maddi bir şey yoksa dönüp sizin suratınıza bakmazlar" dedi.



"İstediğimiz ülkede istediğimiz fiyattan alırdık"



Ortadoğu'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde yabancı sermayelerin bulunduğunu söyleyen Uzer, "Bir Türk firması bir uluslararası firma Suriye'de olsun, Libya'da olsun, Mısır'da olsun, Suudi Arabistan'da olsun, Kuvety'te olsun ve Afrika'da olsun uluslararası bir ihalede giriyor, çatır çatır bunların şirketleriyle rekabet ediyor. Bizim firmalarımız bunların verdiği fiyatların çok altında fiyatlarla işi alıyor. Başarılı bir şekilde yapım teslim ediyorlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıdan iş yapan firmaların iş kapasitesi şu anda 17 milyar dolar civarındadır. Her senede bu rakam artıyor. Çünkü bizim yaptığımız işten insanlar memnun kalıyor. Temiz iş yapıyoruz. Zamanında ve ucuza yapıyoruz. Avrupa firmaları yerine bizi tercih ediyorlar. Şimdi bunlar diyor ki İngiliz, Alman, Fransız, Hollanda firmaları aramızda anlaşırdık. İstediğimiz ülkede istediğimiz fiyattan alırdık. Bizim ülkemizdeki işleri de alırlardı. Şimdi bu Türk firmaları nereden çıktı bizim karşımıza diyorlar. Hep bizim karımızı engelliyorlar. Hem bizden daha ucuza yapıyorlar. Bizim iş alanımızı daraltıyorlar. Bizim bunlarla ters düşmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bunlar. Coğrafyada ekonomisi güçlü, insan yapısı güçlü, genç bir nüfus, iyi bir eğitimli disiplinli bir ordu ve bizi burada güçlü bir ülke olarak coğrafyada belirleyici bir ülke olarak görmek istemiyorlar. Onlar her zaman diyorlar ki hasta zayıf bir Türkiye olsun, ekonomik problemleriyle ve ekonomik sorunlarıyla uğraşan ve bu sorunlardan dolayı kafasını kaldırıp bakamayan bir Türkiye istiyorlar. Şu anda da 40 yıldan bu yana bu memlekette terörizmin arkasından da maalesef bu söylediğim ülkeler ve güçler var. Bizim enerjimizin bizim ekonomik ve insan kaynaklarımızın bir bölümünü doğudaki ayrılıkçı terörü besleyerek bunlara silah ve para vererek bunları Avrupa'da himaye ederek besledikleri için bu belayı da bir türlü bu bataklığı biz unutamıyoruz. Yoksa biz PKK'yı üç günde bitirirdik. Ama bunlar o teröristlere yataklık ederek lojistik destek vererek silah vererek bizim başımızı ağırlı bir şekilde tutmaya çalıştılar. Şu ana kadar bunu başardılar" şeklinde konuştu.



"CHP'nin üçüncü havalananına karşı olmasına anlam veremiyorum"



Uzer, "Dünyanın uçak trafiğinin tamamı Avrupa'da Frankfurt ve Amsterdam'ın üzerinde yapılıyor. Biz bu üçüncü havalimanını yapmaya karar verince kıyamet koptu. Gezi olaylarıyla üçüncü havalimanını ve birkaç tane büyük projeye start verildiği ay çıkmıştır. İnsanlarımız bunu çok iyi bilmesi lazım. Neticede biz projeleri yapmaya başlayacağız. Çünkü büyük projeler hep kredi kullanılıyor. Şuanda Türkiye'nin kredi işi çok yüksektir. İnanın Türkiye'de üçüncü havalananı için bir tek kredi bulamadık. Türkiye kredi bulmak için kredi isteyen kuruluşları vermek isteyen Almanya ve Hollanda inanılmaz bir şekilde baskı yaparak o kredilerin bize vermesini engellediler. Fakat biz kafaya koymuştuk yapacağız diye. Şu anda da inşaatın yüzde 60'ı bitmiş vaziyettedir. Tabi biz kredi bulamayınca iç kaynaklara yöneldik. Halk ve Vakıflar, Ziraat Bankası ve kredi kaynaklarından desteklemek suretiyle biz bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman ne olacak. Bakın CHP ben üçüncü havalananına karşı olmasına anlam veremiyorum" açıklamasında bulundu.



"Cumhuriyet Halk Partisi'ni Beşiktaş'ın Çarşı'sına benzetiyorum"



Havalananı bittiğinde 1 yılda 200 milyon kişinin kullanacağını hatırlatan Uzer, "Günlük 550-600 bin arasında insan buraya yüklenecek. Avrupa'da transit uçak trafiğin olduğu Frankfurt ve Amsterdam da havaalanına inen binen uçakların yüzde 60'ını İstanbul kullanıyor. Çünkü hem stratejik daha uygun hem de oraya göre çok ucuz ve her inip kalkan yolcu 20-30 dolar bize para bırakıyor. Bunu 600 bin kişiyle çarp, bir yılda inanılmaz rakam ediyor. Buraya harcadığımız parayı da 4 veya 5 yıl içerisinde tekrar amorti edecek. Yarın buranın geliri Euro ve Dolar olacak. Türkiye'nin milli gelirini zıplatacak bir proje. Burada 60 bin kişi çalışıyor ve bu 60 bin kişide öyle asgari ücret filan değil en azından 7-8 ve 10 milyar maaşlı insanlar çalışacak. İnanılmaz bir şekilde şimdi ülkemize bir katkısı olacak. Şimdi Almanya'nın Hollanda'nın niye hayır cephesinde olduğunu anlatabildim mi. İşte bunun biz insanlarımıza anlatıyoruz. Niye Avrupa 'Hayır' diyor. Ama şunu anlamıyorum. Bir CHP üçüncü havalananına karşı çıkması benim canımı sıkıyor. Canıma ve kanıma dokunuyor. Bu ülkeye para getirecek bir yatırıma siz nasıl hayır dersiniz. Sizin birinci köprüye hayır deniz ikinci, üçüncü ve Osmangazi köprüsüne hayır dediniz ama üçüncü havalananına da hayır dedikten sonra bizim bu insanlara söyleyecek bir sözümüz yok. Artık bunları kafasının içi bence mermer olmuş. Mermer kafalı bir adamın ne söyleseniz boştur. Ama çok sayıda Cumhuriyet Halk Parti'li arkadaşımızın da bu referandum da 'Evet' diyeceğini de ben biliyorum. Çünkü bunların içinde çok vatanını milletini seven aklı başında insanlar var. Bunlar meseleyi çok iyi biliyorlar. Yani takım tutar gibi her yapılan şeye 'Hayır Hayır' demenin ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni Beşiktaş'ın Çarşı'sına benzetiyorum. Çarşı her şeye karşı ya bunlar da her şeye karşı" diye konuştu. - GAZİANTEP