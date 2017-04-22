AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, halk oylamasının sonucuyla ilgili, "Peki kim kaybetmiştir? Bu ülkede hayır çıkması için gece gündüz çalışan, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütleri, Kandil kaybetmiştir, terör örgütü FETÖ kaybetmiştir, Pensilvanya kaybetmiştir." dedi.



Gül, partisinin Gaziantep İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, partililerin gece gündüz demeden Türkiye'nin demokrasisinin güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi ve daha da büyümesi için çalıştıklarını belirtti.



Halk oylamasında yakalanan başarıya en büyük katkıyı sağlayan illerden birinin de Gaziantep olduğunu vurgulayan Gül, partililerine teşekkür etti.



23 Nisan 1920'de TBMM'nin açıldığını anlatan Abdulhamit Gül, bugünün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığını söyledi.



"23 Nisan, milletten başka hiç kimsenin söz sahibi olmadığı sistemin, cumhuriyetin adıdır." diyen Gül, 1920'de top sesleri duyulurken Gazi Meclis'in çalışmaya devam ettiğine işaret etti.



AK Parti Genel Sekreteri Gül, 15 Temmuz hain terör örgütünün darbe girişimi sırasında Mecliste olduklarını aktararak, şöyle devam etti:



"Başımızın üstüne bombalar atıldı. Meclisin gök kubbesi neredeyse yıkılıyordu. 2-3 defa o bizim başımızın üstündeki çatıya bombalar geldi ve tavan artık düşmeye başlamıştı. Kurtuluş Savaşı'nda düşmanların yapmadığı işi bunlar yaptı. O gün Meclisi bombalamamışlardı ama FETÖ terör örgütü Gazi Meclisimizi bombaladı, bu kadar alçakça, haince bir hale düştü, hepimiz gördük."



Türk milletinin 15 Temmuz'da tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatanı koruduğunu vurgulayan Gül, 15 Temmuz'un ve 16 Nisan'ın tıpkı 23 Nisan gibi, milletten başka hiçbir gücün bu ülkeyi yönetmeyeceğinin işareti olduğuna söyledi.



Gül, 16 Nisan'da Türkiye'nin yükselişi için, bekasını korumak için sandıklara giden milletin "evet" diyerek ülkenin geleceğini teminat altına aldığını ifade ederek, "16 Nisan'da Türkiye kazanmıştır. Evet diyen de kazanmıştır, hayır diyen vatandaşlarımız da kazanmıştır. Bundan yıllar geçse bile bütün vatandaşlarımız, herkes, evet dese de hayır dese de bu istikrardan, Türkiye'nin demokrasisinden istifade edecektir." diye konuştu.



80 milyonun bir tek ferdinin bile kaybetmediğinin altını çizen Gül, "Peki kim kaybetmiştir? Bu ülkede hayır çıkması için gece gündüz çalışan, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütleri, Kandil kaybetmiştir, terör örgütü FETÖ kaybetmiştir, Pensilvanya kaybetmiştir. Ülkemizin büyümesini ve gelişmesini istemeyen, içerde ve dışarıdaki bazı karanlık güçler, karanlık odaklar kaybetmiştir ama hamdolsun milletimiz, tarihi bir zafer kazanmıştır, 80 milyon kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



"AK Parti, bütün milletimize açıktır"



Kendileri için 16 Nisan'ın bittiğini, şimdi 3 Kasım 2019 sayfasının açıldığını dile getiren Gül, "Şimdi gece gündüz teşkilatlarımız olarak insan kazanmak, insan biriktirmek için çalışacağız. Siyasetin sermayesi insandır. Kucağımızı açacağız, gönlümüzü açacağız. Bütün hemşehrilerimize, herkese Türkiye sevdasını, birliğimizi, beraberliğimizi anlatacağız. AK Parti, kimsenin tapulu malı değildir. Bütün milletimize açıktır. Herkese partimizi, gönlümüzü daha fazla açacağız. Yüzümüzü daha fazla döneceğiz." dedi.



Ülkeyi bölmek isteyen, yıkmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Gül, "Terörle, teröristle mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Türkiye'ye kimse operasyon yapamayacak, Türkiye'ye kimse ameliyat yapamayacak." ifadelerini kullandı.



AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel ve Canan Candemir Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de birer selamlama konuşması yaptığı toplantıda, halk oylamasında başarı gösteren teşkilat üyelerine plaket verildi.