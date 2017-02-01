AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kollarıından İlçe Ziyaretleri

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları, referandum çalışmaları kapsamında Alpu ve Beylikova ilçelerini ziyaret etti.



AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata önderliğindeki İl Gençlik Kolları heyetini Alpu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı ve Beylikova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Demirel karşıladı.



İlçe teşkilatları ile referandum süreci hakkında çalışmaları denetleyen Özata, bilgi ve paylaşımlarda bulundu.



Özata, seçim sürecinde sık sık ziyarette bulunacaklarını ve referandum çalışmalarını ilçelerle birlikte koordinasyon içinde yürüteceklerini kaydetti.