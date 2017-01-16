AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Referandum Çalışmalarını Başlattı

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni anayasayla ilgili referandum çalışmalarını başlattı.



AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Özata ve üyeler, Seyitgazi ilçesine giderek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Can ve Seyitgazili gençlerle referandum çalışmalarını değerlendirdi. Seyitgazi Gençlik Kolları Teşkilatıyla nasıl sandık sandık, kapı kapı çalışacaklarını anlattı. Referandum süresinde çalışmalarının ve ziyaretlerinin artacağını belirten Av. Fatih Özata, bu referandum süresince ülkenin geleceğe daha sağlam adımlarla gidebilmesi, yarınların refah ve huzurla geçebilmesi için durmadan yorulmadan çalışacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR