AK Parti Erol Olçok'suz İlk Seçiminde Beklediğini Alamadı

AK Parti, isim babası ve kuruluşundan bu yana tüm seçim propagandalarını yürüten reklamcı Erol Olçaok'un 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olmasını ardından ilk sandık sınavını verdi.

YÜZDE 51 ZOR GEÇİLDİ

AK Parti, MHP ie birlikte verdiği anayasa değişiklik teklifi referandumda, iki partinin son seçimdeki oy oranlarının toplamı yüzde 63'ü geçmesine rağmen sandıktan yüzde 51'i zorlukla geçerek çıktı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da durumu "Beklediğimiz gibi değil ama evet oyları önde" diyerek açıkladı.

OLÇOK'UN YERİ DOLDURULAMADI

Bunda AK Parti'nin kampanya sırasında çok eleştirilen reklam kampanyalarının da etkisi oldu. Erol Olçok'un yerine kampanyaların başına tek bir ismi yerleştirmeyen parti, farklı kesimlerle çalıştı.

EN ÇOK ERDOĞAN VE YILDIRIM ÇALIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın büyük çaba harcadığı referandum propaganda sürecinde vatandaşı yeni sürece ikna edemeyen kampanya stratejisi, alınan sonuçta da etkili oldu.

Erol Olçok'tan sonra görevi devralan kardeşi Cevat Olçok, dün attığı tweette bu durumu şöyle anlattı: