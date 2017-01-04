AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Zonguldak-Ereğli ve Ereğli-Devrek karayolunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Çakır, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, ilçe genelinde yapılan ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
İhaleye çıkan Zonguldak-Ereğli karayolunun 2017 sonu, Ereğli-Devrek karayolunun da 2018 yılı sonunda tamamlanarak hizmete gireceğini anlatan Çakır, "Ereğli-Devrek yolu bizler için oldukça önemli. Köy ve beldelerimizi ilçemize daha da yakınlaştırmak istiyoruz. Ereğli-Devrek arasındaki ticareti ve turizmi arttırmak, Ereğli'yi Ankara'ya daha yakın hale getirecek bu projeye büyük önem veriyoruz" dedi.
Kırmacı Mahallesi'ne butik hastane yapılması için 2 dönümlük alanın Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edildiğini ve yıl içinde ihaleye çıkılacağını belirten Çakır, yine aynı bölgede yüzde 90 oranında tamamlanan gençlik merkezinin de kısa sürede hizmete gireceğini aktardı.
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Çakır'ın Açıklaması
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Zonguldak-Ereğli ve Ereğli-Devrek karayolunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Zonguldak-Ereğli ve Ereğli-Devrek karayolunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.