AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Çakır'ın Açıklaması

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Zonguldak-Ereğli ve Ereğli-Devrek karayolunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Çakır, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, ilçe genelinde yapılan ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.



İhaleye çıkan Zonguldak-Ereğli karayolunun 2017 sonu, Ereğli-Devrek karayolunun da 2018 yılı sonunda tamamlanarak hizmete gireceğini anlatan Çakır, "Ereğli-Devrek yolu bizler için oldukça önemli. Köy ve beldelerimizi ilçemize daha da yakınlaştırmak istiyoruz. Ereğli-Devrek arasındaki ticareti ve turizmi arttırmak, Ereğli'yi Ankara'ya daha yakın hale getirecek bu projeye büyük önem veriyoruz" dedi.



Kırmacı Mahallesi'ne butik hastane yapılması için 2 dönümlük alanın Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edildiğini ve yıl içinde ihaleye çıkılacağını belirten Çakır, yine aynı bölgede yüzde 90 oranında tamamlanan gençlik merkezinin de kısa sürede hizmete gireceğini aktardı.