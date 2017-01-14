AK Parti Eleşkirt İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.



Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Aytekin Arslan, Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, Tahir Belde Belediye Başkanı Cemal Seferoğulları, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selahattinn Aysu ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.



Atmaca, burada yaptığı konuşmada, AK Partinin toplumun her kesime hitap ettiğini ve ülkenin 2023 yılında dünyanın sayılı ve güçlü devletleri arasında yer alacağını söyledi.



Toplantıda Belediye Başkanı Sarı da köylerdeki 55 yaş üstü 160 kadını ücretsiz olarak umreye götürecek Eleşkirtli iş adamı Adem Kılıç'a teşekkür plaketi verdi.