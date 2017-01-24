AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün açıkladığı Elazığ dahil 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı teşvik paketinin ilk önce bölgenin ardından da Türkiye'nin ekonomisini canlandıracağını aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar, teşviklerin yatırımcılar için de çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.



AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezi Programı kapsamında değerlendirmede bulundu. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı programın öncelikle aralarında Elazığ'ın da bulunduğu 23 il için önemli bir ekonomik hamle olduğunu belirten Serdar, Doğu ve Güneydoğu'da 112 bin 400 kişi istihdam edilmesinin, bölgenin kalkınmasında önemli bir adım atılması demek olduğunu vurguladı.



Cazibe Merkezi İller Programı ile ilgili bilgi veren Milletvekili Serdar, "28 Kasım 2016 ile 11 Ocak 2017 tarihleri arasında cazibe merkezleri programı kapsamında başvurular alınmış, bin 200 yatırımcı müracaat etmişti. Başlangıç lansmanında başbakanımız, içerisinde Elazığ'ın da bulunduğu cazibe merkezi iller için yatırım yapana arsa, fabrika ve üretim binası yapımında sıfır faizli kredi, faiz oranları indirilmiş işletme kredileri, 20 bin metre kare kapalı alanı devletin yapması, bir yatırımda 30 lira yatırımcının 70 lira devletin, çağrı merkezi yatırımlarında enerji giderlerinin yüzde 50 oranında desteklenmesi gibi birçok önemli fırsatları açıkladı. Ben inanıyorum ki, bu açıklama ile birlikte Elazığ başta olmak üzere cazibe merkezi illere çok sayıda yatırımlar yapılacak, bu yatırımlar ilk önce bölge genelinde ardından da Türkiye genelinde ekonomiyi canlandıracaktır" dedi.



Cazibe merkezi iller programında Elazığ'ın ulaşım ve bulunduğu konum itibariyle en şanslı şehirler arasında olduğunu da aktaran Serdar, yatırım destek ofisi ve tüm milletvekilleri, yerel yöneticilerle birlikte yatırım yapmak isteyen iş adamlarına her türlü desteği vereceklerini ifade etti. - ELAZIĞ