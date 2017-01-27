AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'na Çelik Atandı

Elazığ'da, hakimlik sınavını kazandığı için görevinden istifa eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Kadir Nozoğlu'nun yerine Avukat Ömer Faruk Çelik atandı.



Hakimlik sınavını kazandığı için mülakat sınavı öncesi siyasi bağını kesmek amacıyla görevinden istifa eden Nozoğlu'nun yerine Çelik getirildi. AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim törene katılan AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Ejder Açıkkapı, görev değişiminin hayırlı olmasını dileyerek, Nozoğlu ve Çelik'e başarılar diledi.



AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de başarılı hizmetlerinden dolayı Nozoğlu'na teşekkür etti. Nozoğlu'nun hukuken parti ile yollarını ayırmış olsa da gönüllerdeki yerini muhafaza edeceğini belirten Gürgöze, "Nozoğlu, girdiği hakimlik sınavını kazandığı için bugün istifasını sunmuş bulunmaktadır. Geçen hafta açıklanan sınava göre başkanımız hakimlik sınavını kazandı. Sınavdan sonra mülakata girebilmesi için herhangi bir siyasi parti ile bağının olmaması gerekiyor. O yüzden bize istifasını sundu. İnşallah hakimlik mülakatını da başarıyla geçerek, atanır." diye konuştu.



Nozoğlu'ndan boşalan merkez ilçe başkanlığına, yine merkez ilçede Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini yürüten Çelik'in atandığını kaydeden Görgöze, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.



Nozoğlu ise partide bulunduğu sürede kendisine destek olan herkese teşekkür etti.