AK Parti Edremit İlçe Danışma Toplantısı Yapıldı

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı tarafından Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ocak ayı Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Salonu hınca hınç dolduran yüzlerce AK Partili, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa'nın değişen maddeleri konusunda da bilgilendirildi.



Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde yapılan ilçe danışma kurulu toplantısına AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Türkan Buğra ve ilçe koordinatörleri Cemil Çetin, Sabri Yeşilova, Türkan Özcan, İbrahim Binay Mehmet Karaburun, Mesut Baytekin Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Edremit Belediyesi Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, Mahalle Başkanları ve çok sayıda AK Partili katıldı.



AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı K.Ceren Yıldırım'ın sunumunu yaptığı toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oluşturulan divan başkalığına Özcan Özyanık katip üyeliğine ise Şerafettin Durkun ve Çetin Kara seçildi.



Toplantıda ilk konuşmayı AK Parti Edremit Gençlik Kolları adına Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Birtane yaptı. Birtane, gençlik kollar olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Ardından sırasıyla Tanıtım ve Medya Başkanı Bekir Terzioğlu, Seçim İşleri Başkanı Hüseyin Uzun, Teşkilat Başkanı Efraim Altay, AK Parti Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna kendi birimleri ile ilgili yapılan çalışmaları anlattılar.



Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü ise hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen salonu dolduran yüzlerce partiliye katılımlarından dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Örkçü "Edremit ilçe teşkilatında 18 aydır görev yapıyoruz teşkilat olarak çok güzel işler yaptık. Şimdi Nisan ayında anayasa değişikliği ile ilgili bir referandum yapılacak ve bizler de referandumda evet diyeceğiz. Neden evet diyeceğiz? İsterseniz hayır diyenlere bir bakalım; CHP, HDP ve FETÖ referanduma hayır diyor. Bunun için sizlerin desteği ile Edremit'te ve Balıkesir'de referandumda evet çıkaracağız.



Edremit Teşkilatımızın düzenlediği danışma meclisi toplantısı, siz AK Parti'ye gönül vermiş değerli partililerimizin de katılımı ile verimli ve coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Son olarak kürsüye gelen AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Türkan Buğra ise yeni Anayasa'da yapılan değişiklikler ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında da bilgiler verdi.



Türkan Buğra "Hafta içi olmasına rağmen salonun bu kadar dolu olmasından dolayı bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu program hafta sonu veya akşam yapılsaydı salonda ayakta duracak yer dahi bulunmazdı. Edremit ilçe teşkilatına böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için çok teşekkür ediyor, bu gördüğüm coşkulu ve heyecanlı kalabalık ile önümüzdeki seçimlerde AK Parti'nin Edremit Belediyesini kazanacağına inanıyorum" dedi.



Program sonunda katılımcıların görüş ve önerileri dinlenerek soruları cevaplandırıldı. - BALIKESİR