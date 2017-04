AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü Açıklaması

AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum a sayılı günler kaldığını, 16 Nisan'da demokrasinin gerekleri işletilerek, yetkinin de sözünde sahibi olan halkın kararına gidildiğini açıkladı.



"YAKLAŞAN BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİMİZ VAR"



Yaptığı basın açıklamasında, bunun bir demokrasi şöleni olduğunu belirten Örkçü, "Teşkilat üyelerimizle Edremit'in tüm mahalle ve köylerini adım adım dolaşarak halka niçin "Evet" demeleri konusunda bilgiler verdik. Göreve geldiğimiz yaklaşık 2 yıldır halkla içi içe devamlı sahadayız. Şimdi de çok özel, çok hassas, çok önemli günlerden geçiyoruz. Yaklaşan bir demokrasi şölenimiz var. Gazi meclisimizde yapılamayan halkımızın hakemliğine götürülmektedir. Demokrasinin gerekleri işletilmekte, yetkinin de sözünde sahibi halkımızın kararına gidilmektedir. Referandumda bu kararımızı hep birlikte ortaya koymak için takvim işlemektedir. Ülkemizin ayağına vurulan prangalar misali istikrarının, gelişmesinin, büyümesinin önünde engel olan Anayasamızın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesinde iki siyasi partimiz meclisimizde destek vermiş ve meclis dışından destek veren siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkımızla el ele vererek şölen havasında sandık başına gidiyoruz. Sonuç ne olursa olsun demokrasimiz bu referandum dan güçlenerek çıkacaktır"



"CHP ve HDP elele gidiyor"



Örkçü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişten günümüze yapılan her yeniliğin, iyileştirmenin karşısında olmayı alışkanlık haline getiren ana muhalefet partisi ve dayanışma içerisinde olduklarını uzun zamandır gizlemeyen ve halkımızın tanık olduğu CHP ve HDP her zaman olduğu gibi yine aynı cephede el ele vermiş, kol kola girmiş, anayasa değişikliğine karşı ağız birliği içerisinde korodan klasik şarkılarını okumaya devam etmektedirler. Her şey mubah anlayışı içerisinde sırf AK Parti İstiyor, destek veriyor diye Anayasa değişikliğine karşı çıkan malum cephenin yandaşları yarattıkları bilgi kirliliğinde adeta insanımızın zekasıyla alay edercesine akla hayale gelmedik iddialarla yarattıkları bilgi kirliliğinde boğulmaktadırlar. Neden anayasa değişikliğine karşı olduklarını halkımıza bir türlü izah edemeyen CHP'nin başını çektiği her şeye karşı olan cephe değişiklikle ilgili maddeleri okumadan, içeriği hakkında bilgi sahibi dahi olmadan sırf AK Parti destekliyor, sırf sayın Cumhurbaşkanımız destekliyor diye karşı çıkmaktan kendilerini alamıyorlar. Beyaza siyah demeyi alışkanlık haline getirenler elbette ki bizleri yine şaşırtmıyorlar. Olsun bizler ve halkımız zaten yıllardır sandıklarda zafer yüzü göremeyen ve bundan böyle de göremeyecek olmalarının huzursuzluğu içerisinde yanıp kavrulan, ne söylediğini bilemeyen, ne yapacağını bilemeyen bir muhalefete alışmış, kanıksamış durumdadır. Özellikle halkımız için sürpriz olmayan, trajikomik eylem ve söylemleriyle hayal güçlerinin sınırını zorlayan CHP kendisiyle çelişmeye devam ediyor. Hayır deme gerekçelerini halkımıza anlatmakta zorluk çeken CHP söylemlerine Edremit te bir yenisini daha ekleyerek "Oy vermeyene kız vermeyin" diyecek kadar ileriye gitmiştir"diye konuştu.



"16 NİSANDA HALKIMIZ EN GÜZEL CEVABI VERECEKTİR"



Aziz milletimizin buna en güzel cevabı 16 Nisan'da vereceğini söyleyen Örkçü,"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde sandıkta verilecek cevap halkımızın iradesini ortaya koyacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da milletimizin verdiği karar karşısında boynumuz kıldan ince olacaktır. Asil milletimiz ülkesi için, milleti için, istikrarı için, istikbali için, refahı için, geleceğimiz için, güçlü bir iktidar ve daha güçlü bir Türkiye için 16 Nisanda hür ve özgür iradesini ortaya koyacak sandık başına giderek evet oylarıyla dosta güven düşmana korku salmasını bilecektir. Mesele siyasi değil, mesele memleket meselesidir. Her şey mubah anlayışıyla küçük hesaplar peşinde koşanlar, iktidar ve istikbal hesapları uğruna her türlü bilgi kirliliğine tevessül edenlere, içeride ve dışarıda ihanet içerisinde olanlarla el ele vererek güçlü Türkiye olma yolunda atılan adımları akamete uğratmaya çalışanlara halkımız 16 Nisanda sandıkta en güzel cevabı evet oylarıyla vereceklerdir. on yılların en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek güçlü bir iktidar, güçlü bir yönetim, güçlü meclis ve bağımsız ve tarafsız bir yargıyla istikrarlı bir biçimde 2023 ve 2053 hedeflerine sağlam ve emin adımlarla yürüyecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR