AK Parti Edirne Milletvekili Sezen: "Typ ile Bin Kişi İstihdam Edilecek"

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Edirne ili ve ilçelerine toplamda bin kişinin "Toplum Yararına Programlar (TYP)" kapsamında istihdam edileceğini söyledi.



AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, son dönemlerde ciddi bir iş imkanı oluşturan İŞKUR programlarından biri olan Toplum Yararına Programlar'ın (TYP) pek çok işsize belirli periyodlar için iş kapısı açtığını dile getirdi. Edirne ve ilçelerinde bin kişiye daha program kapsamında iş bulma imkanı doğduğunu söyleyen Sezen, "Bu kapsamda işe alınacak kişiler İŞKUR üzerinden noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir" dedi.



İŞKUR'un, programla herhangi bir uzmanlık alanı olmayan, belirli bir eğitim almamış, kendi başlarına iş bulmaları zor olan işsiz grubunu bilinçli yönlendirmelerle istihdam edip gelir elde etmelerini sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk üstlendiğini belirten Sezen, "Başta Başbakanımız sayın Binali Yıldırım olmak üzere Edirne'mizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu' na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE