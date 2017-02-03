AK Parti Edirne Milletvekili Sezen Açıklaması

AK Parti Edine Milletvekili Rafet Sezen, Edirne ve ilçelerine toplam bin kişinin Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edileceğini bildirdi.



Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde ciddi iş imkanı oluşturan İŞKUR programlarından TYP'nin pek çok işsize belirli periyotlar için iş kapısı açtığını belirtti.



Edirne ve ilçelerinde bin kişiye iş imkanı sağlanacağını aktaran Sezen, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda işe alınacak kişiler İŞKUR üzerinden noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecektir. İŞKUR, kendisine başvuran işsizlerin niteliksiz olanlarına yönelik başlattığı bu programla, herhangi bir uzmanlık alanı olmayan, belirli bir eğitim almamış kendi başlarına iş bulmaları zor olan bu işsiz grubunu bilinçli yönlendirmelerle istihdam edip gelir elde etmelerini sağlayacak. Önemli bir sosyal sorumluluk üstleniliyor. Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere Edirnemize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Mülezzinoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz."