AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe'ye Ziyaret

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'yi ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe'ye Ziyaret

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'yi ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akmeşe, Belediye Başkanı Kerman'ın İpsala ilçesinde önemli çalışmalara imza attığını belirterek, tebrik etti.


Kerman da Akmeşe'ye başarılar diledi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads