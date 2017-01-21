İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'yi ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akmeşe, Belediye Başkanı Kerman'ın İpsala ilçesinde önemli çalışmalara imza attığını belirterek, tebrik etti.
Kerman da Akmeşe'ye başarılar diledi.
AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe'ye Ziyaret
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'yi ziyaret etti.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'yi ziyaret etti.
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