AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe Açıklaması

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "Tabi bu süreçte MHP'ye teşekkür etmemiz lazım. Devlet Bahçeli devlet büyüklüğünü tekrar gösterdi. AK Parti'ye de destek oldu." dedi.
Akmeşe, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Bursa milletvekili olsa da Edirne'ye ilgisini her zaman devam ettirdiğini söyledi.
Müezzinoğlu ile Ankara'da görüştüğünü belirten Akmeşe, "Edirnelilere çok selamı var. Referandum sürecinde de sayın bakanımızla Edirne'de sık sık beraber olacağız. Edirnelilerle bakanımızı buluşturacağız. Her konuda bize destek oluyor ve diğer bakanlarla da görüşmemizde bize aracılık yapıyor. Bu vesileyle sayın bakanımıza Edirne halkı ve teşkilatımız adına teşekkür ederim." diye konuştu.
Ankara'da AK Parti il başkanları toplantısına katıldığını anımsatan Akmeşe, şunları kaydetti:
"Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Gündem de referandum. Biliyorsunuz 339 oyla kabul edilerek meclisten çıktı ve halkımıza geldi referandum. Bunun değerlendirmesini yaptık. Büyük ihtimalle bu hafta içinde Meclis'ten de sayın Cumhurbaşkanımıza da sunulacak. Büyük ihtimalle 9 Nisan'da milletimiz sandığa gidecek. Anayasa değişikliği için oyunu kullanacak. Tabi burada birkaç noktayı belirtmek isterim. Bilhassa Edirne'de kullanılan 'rejim değişiyor, cumhuriyet elden gidiyor, laiklik elden gidiyor' cümlelerini duymaktan bıktık artık. Türkiye'de ne cumhuriyet elden gitti, ne rejim elden gitti ne de Atatürkçülük. Atatürkçülük kimsenin babasının malı değil. Kimse Atatürk'ü sahiplenmeye kalkmasın, Atatürk bu millete malolmuş bir liderdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur. Atatürk'ün önderliğinde ve bu memleketin rejimi de cumhuriyettir. Nokta diyoruz. Arkadaşlar bunun ötesi berisi yok."
Akmeşe, referanduma ilişkin hazırladıkları kitapçığı okumadan kimsenin ahkam kesmemesi gerektiğini dile getirdi. CHP'nin millete gitmekten korktuğunu ifade eden Akmeşe, en doğru kararı milletin vereceğini dile getirdi.
"Devlet Bahçeli devlet büyüklüğünü tekrar gösterdi"
Anayasa değişikliği Meclis'e geldiğinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, "330'u da geçsek, 367'i de çoğunluğu da sağlasak biz milletimize soracağız. Milletimiz ne derse ona uyacağız." dediğini aktaran Akmeşe, şöyle devam etti:
"367'yi bulsak bile anayasa değişikliğinde milletimize sunacaktır. 339'la geçti. Tabi bu süreçte MHP'ye teşekkür etmemiz lazım. Devlet Bahçeli devlet büyüklüğünü tekrar gösterdi. AK Parti'ye de destek oldu. Onların da destekleriyle inşallah önümüzdeki günlerde referandumda da 'evet' çıkarak bu işin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yeni anayasa ile ilgili ne getirir ne götürür önümüzdeki günlerde tartışırız. Ama burada önemli olan bu rejim değişikliği kelimesini çok kullanıyorlar bilhassa CHP'li kardeşlerimiz diyelim biz onlara, onlar da bizim kardeşimiz bu milletin evladı. Bu söylemlerini kullanırken lütfen dikkat etsinler. Anayasada rejimle ilgili hiçbir madde yok. Türkiye'nin istikrarı için sadece bir sistem değişikliğidir."
Başbakan Yıldırım'ın bu süreçte Edirne'yi ziyaret edebileceğini dile getiren Akmeşe, anayasa değişikliğine ilişkin referandumu teşkilatlarıyla mahalle mahalle, köy köy gezerek anlatacaklarını vurguladı.
-Alpullu Şeker Fabrikası
Akmeşe, Edirne ve Trakya için olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti. Alpullu Şeker Fabrikasının açılarak çiftçiye hizmet etmesinin önemli olduğunu dile getiren Akmeşe, "Bu süreçte bu işi hızlandırdığımız için mutlu olduk. Trakya'daki il başkanları olarak kendimizi mutlu hissediyoruz. Çünkü üç dört günlük gayretle kapasite 120 bin tondan 180 bin tona çıkmış. Burada en önemlisi önümüzdeki hafta çiftçilerimizin bu taahhütleri imzalamasıdır. Alpullu Şeker Fabrikasını Trakya'ya inşallah bu sene açacağız ve hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Sorular
Bir gazetecinin, "Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan arasında bir polemik oluştu. Çünkü Özgür Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşımında ölüm tehditleri aldığını beyan etti. Ne diyorsunuz bu konuda?" sorusuna Akmeşe, "Türkiye bir hukuk devleti. Tehdit eden varsa bunun karşılığını alacaktır. Suç işleyen varsa da bunun cezasını çekecektir." dedi.
Edirne'de düzenlenen Şeyh Bedreddin Konferansıyla ilgili soruya Akmeşe, "Türkiye'nin birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu süreçte belediye başkanına bunun yapılmaması gerektiğini söyledim. Yani gelen katılımcılara baktığımız zaman teröre destek olmuş televizyonun programcıları. ve yahutta terörle eşleşmiş yorumcular. Arkadaşlar Edirneliler buna itibar etmez." dedi.
Akmeşe, Fatih Sultan Mehmet heykeline yer bulunamadığını bunun yerine Şeyh Bedreddin heykelinin konuşulmasının anlamsız olduğunu vurguladı.
Bir gazetecinin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Tugay ziyaretinde askerlerle çektirdiği fotoğrafa ilişkin soruya Akmeşe, CHP'li il başkanının yanlış eleştiride bulunduğunu, fotoğrafın protokol gereği çektirildiğini kaydetti.
AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe Açıklaması
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "Tabi bu süreçte MHP'ye teşekkür etmemiz lazım. Devlet Bahçeli devlet büyüklüğünü tekrar gösterdi.
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "Tabi bu süreçte MHP'ye teşekkür etmemiz lazım. Devlet Bahçeli devlet büyüklüğünü tekrar gösterdi. AK Parti'ye de destek oldu." dedi.