AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe Açıklaması

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.



AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Akmeşe'nin Ankara'da düzenlenen AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi pancar üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir görüşmede bulunduğu belirtildi.



Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli il başkanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını ziyaret eden Akmeşe'nin burada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile bir araya geldiği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akmeşe, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki ziyarette en önemli konunun pancar üreticilerinin sorunları olduğunu ve bunları dile getirdiğini belirtti.



Şeker pancarı üretim ön talep alma süresi 27 Ocak cuma mesai bitimine uzatıldığını aktaran Akmeşe, "Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Ergin İçenli ile yaptığımız görüşmede 130 bin ton ön talep oluşmuş. Bu rakamın cuma mesai bitimine kadar 200 bin ton olması gerekiyor. 200 bin ton talep olması halinde Alpullu Şeker Fabrikası faaliyete girecektir. Gerekli hassasiyeti gösterip çalışmaların hızlandırılması bölgemiz yatırımları için önemlidir. Şimdiden şeker pancarı üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Akmeşe'nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin'i de ziyaret ettiği belirtildi.