AK Parti Diyarbakır Teşkilatı Teşekkür Ziyaretlerini Sürdürüyor

AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, referandum ile ilgili teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.



İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Milletvekili Ebubekir Bal ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çermik, Çüngüş ve Ergani ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Akar, AK Parti Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları olarak her zaman Diyarbakır halkının hizmetinde olacaklarını belirterek, "Ülkemizin geleceğini büyük ölçüde şekillendirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasını alnımızın akıyla bitirdik. Halkımızla beraber tarihi bir olaya evet dedik. Tarihi öneme sahip bu oylar ülkemizin önündeki tüm prangaları kıracaktır. Diyarbakır da sesini gür bir şekilde Ankara'ya göndererek önemli bir olaya imza atan siz değerli halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Halkımız 16 Nisan'da da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin mesajını en güzel şekilde vermiştir. Kadim Diyarbakır halkı her zaman milli ve yerli duruşunu göstererek devletinin yanında yer aldığını göstermiştir ve duruşu her zaman aynı şekilde olacaktır. Bu hayırlı referandum sonucunun bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor. Bu başarıya emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR