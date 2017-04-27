AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar'dan Silvan'a Ziyaret

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, Silvan ilçesini ziyaret etti.





Akar, referandumun ardından başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında Eğil ve Kulp'tan sonra Silvan ilçesine geldi.



İlçe teşkilatı binasında partililerle bir araya gelen Akar, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da halkın verdiği "evet" oyuyla güçlü yönetim dönemine geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu zafer vatandaşlarımızındır. Halkımız ve esnafımızla birlik ve beraberlik ruhu ile bütünleşmiştir. Bu birlikteliğin bizi çok daha geleceğe taşıyacağının kanaatindeyiz. Bu anlamda bizde halkımıza minnettar olduğumuzu, müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ilçe ilçe dolaşmak suretiyle teşkilatlarımızla birlikte halkımıza bir vefa noktasında borcumuzu ifa etmek için çalışıyoruz, ziyaretler yapıyoruz."