AK Parti Dikili İlçe Yönetimi Belli Oldu

AK Parti Genel Merkezi'nin atamasını gerçekleştirdiği Dikili ilçe başkanının birlikte çalışacağı ilçe yönetim kurulu üyeleri belli oldu.



AK Parti İzmir il Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, genel merkez teşkilat başkan yardımcısı Murat Yıldırım ve İzmir il Koordinatörü Milletvekili Mustafa Köse ve AK Parti İzmir il Başkanı Bülent Delican'ın, yoğun bir mülakat sürecinden geçirdiği ilçe yönetim kurulu üyeleri AK Parti Genel Merkezince onaylandı.



Yönetim kurulu listelerini hazırlayıp genel merkezin onayına sunan AK Parti İzmir il Başkanı Bülent Delican, "İlçe yönetim kurulu üyelerimize ilişkin yürüttüğümüz yönetim listesi çalışması genel merkez teşkilat başkanlığımızca onaylanmış olup, ilçe başkanımıza tevdi edilmiştir. Çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.



Buna göre ataması gerçekleştirilen Dikili ilçesininde Engin Karadağ'ın ilçe başkanlığındaki yönetimde 19 partili yer aldı.