AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, terör örgütü PKK'nın, Sincar'da Kandil'e alternatif ikinci bir üs kurmayı hedeflediğini, bunun oluşmasına asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.



Milletvekili Tin, Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya yönelik Sincar dağı ve Karaçok'a hava operasyonu düzenlenmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, devletin, istikbaline saldıran tüm şer odaklarına karşı meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanacağını ve hainlere hak ettikleri cevabı vereceğini ifade etti.



Ülkenin güvenliğini tehdit eden tüm unsurları ortadan kaldırmak için gerekli adımın, meşru müdafaa hakları doğrultusunda bugüne kadar nasıl kararlılıkla atıldıysa bundan sonra da aynı kararlılıkla atılacağını dile getiren Tin, şunları kaydetti:



"Türkiye olarak bölgeyi tüm teröristlerden temizleme konusunda kararlıyız. Kandil'in etkisizleştirilmesiyle Sincar'a yerleşmeye çalışan terör unsurlarının bertaraf edilmesi Türkiye ve bölgede yaşayan Türkmen ve Arap kardeşlerimiz için son derece büyük önem taşıyor. Bu bölgeye yerleşen PKK ve uzantıları, Türkiye'nin güneydeki Araplar ve Türkmenlerle iletişimini kesmek istiyorlar. PKK, Sincar'da Kandil'e alternatif ikinci bir üs kurmayı hedefliyor. İkinci Kandil kurdurmayacağız. Türkiye buna müsaade etmeyecek. Sincar terör saldırılarının planlandığı en kilit noktalardan birisi. Ülkemiz içinde yaşanan terör saldırılarının emrinin verildiği ve terör eğitiminin yapıldığı önemli bir yer olarak bilinen Sincar'ın her ne suretle olursa olsun ülkemize tehdit oluşturmasının önüne geçilecektir. Türkiye sadece Kandil, Sincar ve Karaçok'a değil, bölgede terörün kökünü kazımak için tüm terör odaklarına operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ülkemizin huzuruna yönelik gerek sınırımızdaki yerleşim yerlerine havan toplarıyla saldıranlar ve gerekse ülkemizin huzuruna kastedenler nerede olursa olsun hak ettikleri cevabı en ağır şekilde alacaklardır."