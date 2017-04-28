AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Avrupa ülkelerinde artan insan hakları ihlali, ırkçı tutum, İslam'a karşı saldırı ve Türkiye düşmanlığının endişe verici boyuta ulaştığını bildirdi.



Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın kendi değerleriyle yaşadığı imtihanda sınıfta kaldığını, kendi değerlerine ihanet ettiğini kaydetti.



Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine verdiği desteğin ayan beyan ortada olduğunu aktaran Tin, "AB ülkelerinde, PKK'nın yayın yapan 10 civarında medya kanalı bulunmakta, PKK'ya bağlı yan kuruluş sayısı 500 civarında. Avrupa'dan teröristlerin bağış adı altında topladığı miktar yıllık 30 milyon avrodan fazla. Avrupa genelinde uyuşturucu ticaretinde PKK'nın payı yüzde 80 boyutlarına ulaşmış durumda. PKK'nın Avrupa'da organize suç faaliyetlerinden elde ettiği gelir 2 milyar dolara yakın. Avrupa ülkeleri PYD'ye açıktan, PKK'ya ise dolaylı silah yardımı yapıyor. Polisin kullandığı orantısız güç, cami saldırıları, çocuklara yönelik istismar, şiddet ve daha birçok ırkçı hadiseler. Bu tablo karşısında Avrupa'nın insan haklarından bahsetmesi beklenemez." ifadelerini kullandı.



Avrupa ülkelerinde Türkiye düşmanlığının zirve yaptığını ifade eden Tin, şunları kaydetti:



"16 Nisan referandum sonrası Avrupa'da yaşayan Türklere karşı yapılan sert açıklamalarla soydaşlarımız baskı altına alınmaya çalışılıyor. Diğer taraftan Belçika, Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlığının iptal edilmesini gündeme getiriyor. Öyle ki, İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı ile yapılan gösterilere polis müdahale bile etmiyor. AGİT ise Türkiye'ye PKK/PYD sempatizanlarını referanduma gözlemci olarak gönderiyor ve iç kargaşanın çıkması için yeni bir oyun peşine düşüyorlar. AKPM ise Türkiye'yi siyasi denetime tabi tutmak gibi maksatlı ve haksız bir karara imza atıyor. Avrupa'nın takındığı bu akıl almaz terör yanlısı tutum ve tavırlar asla kabul edilemez. Avrupa PKK, FETÖ, DHKPC, El Kaide gibi terör örgütlerine ve mensuplarına sahip çıkarak hiçbir yere varamaz."