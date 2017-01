AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti döneminde verilen destekler ve yapılan düzenlemeler sayesinde esnafın ve sanatkarların rahat bir nefes aldığını, uzun vadeli planlar yapabilir hale geldiğini ve güçlendiğini kaydetti.



Tin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin 15 yıllık iktidarları döneminde esnaf ve sanatkarları her zaman desteklediğini, bu desteğinin artarak devam edeceğini belirtti.



Esnaf ve sanatkarın ülkenin temel direkleri olduğunu dile getiren Tin, şu ifadelere yer verdi:



"AK Parti öncesinde geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle esnafımız hep korku ve tedirginlik içinde ancak günü kurtarmanın derdindelerdi. Enflasyon yüzde 70'lere dayanmış, gecelik faizler yüzde ise 7 bin 500'lere kadar ulaşmıştı. Böyle bir süreç içerisinde esnafın ayakta kalması ve sanatkarların kendi el sanatlarını yapmaları elbette beklenemezdi. Bu sebeple de, o dönemlerde ülkemizin gelişimi ve sanayisi geriye gitmiştir ya da duraklama içerisinde kalmıştır. Oysa AK Parti döneminde verilen destekler ve yapılan düzenlemeler sayesinde esnaf ve sanatkarlarımız rahat bir nefes aldı, uzun vadeli planlar yapabilir hale geldi ve güçlendi."



AK Parti hükümetleri döneminde çeşitli kalemler üzerinden esnaflara güçlü destekler verildiğine işaret eden Tin, "Esnaf kredilerinin faiz oranlarını yüzde 6'lara çektik. Yılın ilk üç ayını kapsayan sigorta prim ödemesini yıl sonuna erteledik. Esnaflarımıza can suyu niteliğinde her yıl faizsiz, uzun vade ödeme kolaylığı olan kredi imkanları sunduk. 2016 yılında KOSGEB aracılığıyla başlattığımız 50 bin liralık kredi destek paketi 2017 yılında da devam ediyor. Yeni iş kurmak isteyen genç girişimcilere sağlanan destekler istikrarlı bir şekilde sürüyor. Yaklaşık 12,5 milyon vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren KOBİ'lere kefalet desteği ve esnafa sicil affı ile yatırımcılara vergi ve harç istisnası sağlayan düzenlemeyi hayata geçirdik." dedi.