AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yeni anayasanın milli iradeyi egemen kılacağını kaydetti.



Tin, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinde 12, 13, 14 ve 15'nci maddelerin ayrı ayrı görüşüldüğünü, yapılan gizli oylama sonucu 12'nci maddenin 344 oyla, 13'ncü maddenin 343 oyla, 14'üncü maddenin 341 oyla ve 15'inci maddenin de 341 oyla kabul edildiğini hatırlattı.



Genel kurulda kabul edilen 12'nci maddeye göre olağanüstü hal ilanına Meclis'in karar vereceğini dile getiren Tin, şunları kaydetti:



"Teklifin 12'nci maddesi ile Cumhurbaşkanı yurdun tamamında veya herhangi bir bölgesinde 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilecektir ancak olağanüstü hal kararının yürürlüğe girebilmesi için Meclis'in onayına sunulması ve kabul edilmesi gerekmektedir. Anayasa değişiklik teklifimizin 13'üncü maddesi ile askeri mahkemeler kaldırılacak, yargıdaki askeri vesayet sona erecek ve sivil yargı sistemi hayata geçirilecek. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulmayacak. Yeni anayasa milli iradeyi egemen kılacak. Teklifin 14'üncü maddesiyle bağımsız yargı sitemini güçlendiriyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 'Yüksek' ibaresi kaldırılıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim yoluyla belirleyecek."



Tin, Anayasa değişikliği teklifinin 15'inci maddesiyle ise devlet yönetiminde güçlü ekonomi modelinin hayata geçirileceğini belirterek, "Merkezi yönetim bütçesi Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanacak ve meclisin onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini mali yılbaşından en az 75 gün önce hazırlayarak TBMM'ye sunma mecburiyetinde olacak. Son kararı TBMM'nin vereceği bütçe, Meclis'in onayı ile yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.