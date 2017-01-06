AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin müttefiki olan ülkelerin bölgedeki vahşi saldırılara kayıtsız kalmaması, İncirlik'te bulunmanın gereğini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.



Milletvekili Tin, İncirlik Üssü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, terörizme her türlü desteği veren hangi ülke olursa olsun dünya barışına ihanet içinde olduğunu belirtti.



Türkiye'nin milli bekasına karşı saldırıların olduğuna dikkat çeken Tin, şu ifadelere yer verdi:



"Müttefikimiz olan ülkeler bölgemizdeki vahşi saldırılara kayıtsız kalmamalı, İncirlik'te bulunmanın gereğini yerine getirmelidir. Dünya barışını tehdit eden terör örgütlerine hak ettiği dilden cevap vermeyenlerin İncirlik Üssü'nde bulunmasının bir anlamı yoktur."