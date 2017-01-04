AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Olağan Üstü Hal'in (OHAL) uzatılmasını sorgulayanların, devlete ihanet ederek, Meclis'i bombalayan ve halka acımasızca kurşun sıkanları sorgulaması gerektiğini bildirdi.



Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in üç ay daha uzatılmasının kabul edildiğini hatırlatarak, hainlerle ve terör unsurlarıyla mücadeleyi sürdürmek için OHAL'in kaçınılmaz olduğunu ifade etti.



OHAL'in uzatılmasını sorgulayanların, devlete ihanet edenleri, Meclis'i bombalayanları ve kurşun sıkanları sorgulaması gerektiğini vurgulayan Tin, şunları kaydetti:



"Türkiye olarak bir istiklal harbi yaşıyoruz. Bir taraftan terör örgütleri, öte yandan hainler, diğer taraftan ekonomik manipülasyonlar, her yönden bir saldırı halindeyiz. Düşmanlara karşı milli bir kavganın içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seferberlik ruhuyla yeniden dirilişimizi ve bu topraklara olan sadakatimizi haykırıyoruz. 15 Temmuz'da yaşadığımız işgal girişiminin hesabını sormak ve devletimizin bekasına saldıranların cezasını vermek milli bir vazifedir. Bu mücadelenin sekteye uğramadan üst perdeden devam etmesi kaçınılmazdır. Darbede başarılı olamayanların devam ettirdiği artçı sarsıntılar ve kalleş ruhlarını tarumar etmenin temel yolu olağan üstü hal kapsamında mücadeleyi sürdürmekten geçiyor. Uluslararası şebekeler ve onun maşaları ülkemizde kargaşa çıkartmak için sıraya girmişken bizim elimiz kolumuz bağlı durmamızı kimse beklemesin."