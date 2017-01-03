AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan ve sorumsuzca paylaşımda bulunanlara bunun bedelinin ağır olacağını bildirdi.



Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin huzuruna kastedenlere kaos tüccarlığı yaparak destek verenlerin ülkenin birliğine gölge düşüremeyeceğini ve bedelini çok ağır ödeyeceklerini belirtti.



Birlik ve beraberliğe dönük hain terör saldırılarının yürekleri yaktığına, canları acıttığına dikkat çeken Tin, şunları kaydetti:



"Öfkeleniyoruz ancak yaşanan olaylar karşısında aklıselimle hareket etmek ve sağduyulu davranmak durumundayız. Hain terör planlarını hayata geçiren alçakların esas gayesi ülkemizin huzuruna kastederek, kaos tüccarlığı yapmak ve birliğimize gölge düşürmektir. Sosyal medya, toplu taşıma araçları ve kahvehaneler başta olmak üzere kalabalık ortamlarda halkımızı yalan yanlış beyanlarla kin ve nefrete teşvik etme, kavga ortamı üretme gayretinde olan kuklalara ve onların akıl hocalarına devletimiz hak ettikleri cevabı istedikleri dilden verecek güce sahiptir. Devletimize dil uzatarak kalemşörlük yapan hainlere milletimiz feraset örneği sergileyerek hak ettikleri cevabı bugüne kadar nasıl verdiyse bundan sonra da aynı şekilde verecektir. Kutsal ve ortak değerlerimize yapılan saldırılar milli duruşumuzu asla bozamayacaktır. Sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan ve sorumsuzca paylaşımda bulunanlara bunun bedeli ağır olacaktır."