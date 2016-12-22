AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'de sadece 2016 yılında Aralık ayına kadar yaklaşık 100 bin marka başvurusu yapıldığını bildirdi.



Milletvekili Tin, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ticari hayatın en önemli ve vazgeçilmez unsurlarından birinin de markalaşma olduğunu belirtti.



Bu konudaki düzenlemenin marka başvuru işlemlerini daha da kolaylaştıracağını vurgulayan Tin, şunları kaydetti:



"Marka tescil süresi kısalacak. Markadan doğan hakların etkin şekilde korunması sağlanacak. Yeni marka türlerinin tesciline olanak sağlanacak. Katma değeri yüksek markalar oluşturulacak. Mahkemelerin uhdesinde olan marka iptal yetkisi de artık kurum tarafından hızla bir şekilde yapılacak. 1980'li yıllarda tüm dünyada şirketlerin maddi varlıkları, bilançolarının yüzde seksenini oluşturuyordu. Bugün ise şirket varlıklarının yüzde seksenini gayri maddi varlıklar olan fikri ve sınai mülkiyet hakları oluşturmaktadır. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı raporuna göre ülkemiz marka başvuruları bakımından dünyada altıncı sırada yerini almıştır. Sadece 2016 yılında Aralık ayına kadar yaklaşık 100 bin marka başvurusu yapılmıştır. Türkiye, markalaşarak büyüyor."



Denizli'nin markalaşma konusunda çok önemli bir mesafe kat ettiğine işaret eden Tin, "Tekstil ve tasarım başta olmak üzere dünya pazarında birçok alanda adından sıkça söz ettiren ilimizdeki şirketler markalaşma konusunda çok önemli adımlar attı. Son 5 yıla baktığımızda marka, patent, faydalı model ve tasarım konusunda 10 binin üzerinde başvuru yaptığını görmekteyiz." ifadesinde bulundu.