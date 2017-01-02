AK Parti Denizli Milletvekili Ramazanoğlu Açıklaması

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Anayasa Komisyonunda müzakerelerin "çetin" geçtiğini belirterek, bu süreci AK Parti ile MHP milletvekillerinin göğüslediğini söyledi.



Ramazanoğlu, Çal Belediyesi tarafından yapılan huzurevinin Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdürlüğüne devri dolayısıyla MHP'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Ramazanoğlu, anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağa MHP'nin verdiği desteğe dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu anayasa taslağı hazırlanırken dedik ki Meclis'teki vekili olan partilere 'gelin siz de burada olun.' Bir tek MHP 'ben de varım' dedi. Buradan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Komisyonunda çetin müzakereler geçti. Bu müzakereleri göğüsleyen yine MHP ve AK Parti milletvekilleri oldu. Yine beraberce Genel Kurul'a gelecek anayasa taslağı hazırlanmış oldu. Genel Kurul'dan geçtikten sonra referanduma gideceğiz. Bizim ortak değerlerimiz var. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet, bunların partisi yok. Biz bu coğrafyanın, bu toprakların evladıyız başkanım da öyle ilçe başkanım da öyle. Bizdeki kardeşlik duyguları iki elin birleşmesi gibi."



Çal Belediye Başkanı Akcan da Ramazanoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bizler her zaman siyasi görüşümüz ne olursa olsun, dünya görüşlerimiz ne olursa olsun en önemli olan konu vatan, millet dediğimiz zaman ortak paydamız diyorum. Ben de bu konuda Sayın Bakanımın şimdiye kadar göstermiş olduğu gayretleri ve ilçemizle ilgili yapmış olduğu emeklere hepsine çok teşekkür ediyorum, çok güzel girişimlerde bulundu." dedi.



Ramazanoğlu, Çal'da huzurevinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne devrinin tamamlandığını, yakın bir zamanda yaşlılara hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.



Çal ilçesinde ziyaretlerde bulunan Ramazanoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı ve Çal Devlet Hastanesini ziyaret etti, huzurevi binasını tahsis eden Hasan Erdoğan (85) ve Makbule Erdoğan'a (80) evinde ziyarette bulundu.