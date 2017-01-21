AK Parti Denizli Milletvekili Özkan Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı modeline yapılan itirazın, refaha ve kalkınmaya yapılan itiraz olduğunu kaydetti.



Özkan, anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Değişiklik paketi neden partilerin mutabakatı sağlanmadan hazırlandı?" yönündeki eleştirilerin "Anayasa yapmayalım" demenin başka bir ifadesi olduğunu belirtti.



Türkiye'yi güçlendirecek, kalıcı istikrarı sağlayacak bir anayasa yapmaya karşı olanların bulunduğunu vurgulayan Özkan, şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanlığı modeline itiraz, refaha ve kalkınmaya itirazdır. Şimdi bugün PKK terör örgütü Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Sizi başkan yaptırtmayacağız' diyorsa, FETÖ Türkiye'de istikrarın ortadan kalkması için çalışıyorsa, bütün terör örgütleri oy birliğiyle bu paketin karşısındaysa, bize şu denmek isteniyordur. 'Bu anayasa paketini terör örgütleriyle uzlaşarak çıkarın.' Kusura bakmasınlar. Türkiye, egemenliğini halktan alan bir parti ve parlamento tarafından yönetiliyor. AK Parti ve MHP sağladığı mutabakatla yüzde 65-70 bandında bir toplum tabanını temsil ediyorlar ve bu iki parti Türk tarihinin hiçbir zaman üzerinde uzlaşıya varamadığı kadar büyük bir toplumsal kesimi temsil ediyor."



Mevcut anayasanın geçmişte birçok siyasi parti lideri tarafından eleştirildiğini hatırlatan Özkan, son iki anayasada olması gerekenin değil, emredilenin yapıldığına dikkat çekti.



İyi işleyen anayasaların önemli olduğuna işaret eden Özkan, "Eğer evrensel anlamda yeknesak bir metin şeklinde iyi bir anayasa olmuş olsaydı, herhangi bir anayasa sorunu yaşayan ülke, gider onu tercüme ederdi ve bütün anayasa sorununu çözerdi. İyi anayasa evrensel anlamda bir metin değil, her ülkenin kendi medeniyet değerleriyle hareket eden, çelişki ve çatışma süreçlerini çözecek, siyaset ve tarih algısına ve beklentilerine uygun, en geniş katılımlı uzlaşıyla hazırlanmış anayasa olmalıdır." dedi.