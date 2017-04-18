AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan: "Agit, Türkiye Aleyhtarı Tutumuyla Tarafsızlığını...
AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan: "AGİT, Türkiye aleyhtarı tutumuyla tarafsızlığını yitirmiştir.
AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan: "AGİT, Türkiye aleyhtarı tutumuyla tarafsızlığını yitirmiştir. AGİT'in raporu yanlıdır, çarpıktır, hükümsüzdür"
ANKARA - AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan, "AGİT, Türkiye aleyhtarı tutumuyla tarafsızlığını yitirmiştir. AGİT'in raporu yanlıdır, çarpıktır, hükümsüzdür" dedi.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Cahit Özkan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının referanduma ilişkin raporunu eleştirdi. Özkan, raporda Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına ve gerekçelerine değinilmediğini belirterek, "AGİT ülkelerindeki medya, adeta haçlı zihniyeti ile Türkiye, seçilmiş hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine ağır iftiralarla dolu manşetler attı. AGİT, Türkiye aleyhtarı tutumuyla tarafsızlığını yitirmiştir. Bu rapor yanlıdır, çarpıktır, hükümsüzdür. Raporun tek bir gayesi vardır, o da vatandaşlarımız yüksek katılımı ile adil, serbest ve demokratik şekilde gerçekleştirilen 16 Nisan halk oylamasına gölge düşürmektir. AGİT ve Avrupa'yı, kendi söz ve davranışları ile ortaya koydukları şüpheleri gidermeye davet ediyorum. Terör örgütlerini desteklemeyi bırakmalılar" dedi.