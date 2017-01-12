AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Günün ilk saatlerinde Cumhuriyet Halk Partili Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çağrısıyla kürsüyü işgal ettiler. Bu milli iradeyi işgal girişimidir" dedi.



AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, AK Parti milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, "Günün ilk saatlerinde Cumhuriyet Halk Partili Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çağrısıyla kürsüyü işgal ettiler. Bu milli iradeyi işgal girişimidir. Hiçbir ayırım gözetmiyoruz. Nasıl 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü darbe girişimine girişmişse, nasıl PKK hendek siyasetiyle milli iradeyle engel olma girişiminde olmuşsa, aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de tarafından milli irade işgal altında kalmıştır" dedi.



Özkan, "PKK terör örgütünün Kandil'deki sözde elebaşısı cumhurbaşkanımızla ilgili ne demişti? 'Onu başkan yaptırtmayacağız' demişti. FETÖ ne yapıyor? Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin istikrarlı bir anayasal modele geçişine engel olmaya çalışıyor. PYD'si, DEAŞ'ı bu ülkede anayasa çalışmaları başlar başlamaz ne kadar büyük bir kararlılıkla terör saldırılarına giriştiklerini de hep beraber gördük. Dünkü işgal girişimi de bu anayasa çalışmasına engel olma girişimidir" diye konuştu. - ANKARA