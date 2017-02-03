AK Parti'den Türk-İş'e Ziyaret

AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Eyüp Dokuzlar, beraberindekiler Mustafa Kara, AK Parti Odunpazarı İlçe İnsan Hakları Başkanı Ertuğrul Kaya ve İşçi Komisyonu Başkanı Ali Karademir ile birlikte Türk-İş Temsilcisi Nejat Kılıç'ı ziyaret etti.



Türk-İş Eskişehir Temsilcisi Nejat Kılıç ve yönetimi tarafından karşılanan Dokuzlar ve beraberindekiler, ziyarette çalışanların haklarının korunması için kanunlar çıkartılarak mesafeler kat edildiğini belirtti.



Ziyarette, Türk-İş Eskişehir Temsilcisi Nejat Kılıç, Dokuzlar ve beraberindeki heyetin yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



Ziyaret, sendika faaliyetleri Eskişehir ve ülke genelinde işçi sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunulması ile devam etti. - ESKİŞEHİR